Resultados de Caribeña Noche hoy, 23 de julio de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche realiza este jueves 23 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra.

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El sorteo se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para los juegos de suerte y azar, con mecanismos de supervisión orientados a garantizar la transparencia durante cada etapa del proceso.

¿Cómo funciona Caribeña Noche?

Caribeña Noche pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta antes de registrarla en un punto de venta autorizado o en las plataformas habilitadas por el operador.



Las apuestas pueden realizarse desde $500, de acuerdo con las condiciones establecidas para este juego. Durante el sorteo se extraen cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en determinadas modalidades de premiación.



El comprobante entregado al momento de registrar la jugada constituye el único documento válido para verificar el resultado y, en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación.

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Resultados de Caribeña Noche del 23 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este jueves, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Plan de premios

El valor del premio dependerá del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto obtenido durante el sorteo.

Las principales modalidades de premiación son:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor registrado.

Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

El monto final también dependerá de la cantidad de dinero registrada en el comprobante al momento de realizar la jugada.

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¿Cuándo se juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Habitualmente, la extracción oficial se realiza en horario nocturno, alrededor de las 10:30 p.m. Una vez finaliza el procedimiento y se valida la información, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único soporte válido para solicitar el pago.

Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar el tiquete original sin alteraciones y un documento de identidad vigente. Cuando se trate de premios de mayor cuantía, el operador podrá solicitar documentación adicional conforme a la normativa aplicable.

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Los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas en la legislación colombiana, incluido el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería y proteger el documento de posibles daños, ya que será indispensable para cualquier proceso de validación y reclamación del premio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co