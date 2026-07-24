Cayó MiLoto con premio mayor de $230 millones: resultados del 23 de julio de 2026

Cayó MiLoto otra vez. El sorteo 576 realizado la noche del jueves 23 de julio de 2026, dejó nuevamente ganadores en la categoría principal. El premio acumulado, que alcanzó los $230 millones, encontró acertantes luego de la extracción de las cinco balotas oficiales del juego. De acuerdo con el reporte oficial divulgado tras el sorteo, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 07 - 11 - 12 - 30 - 39. La jornada registró miles de apuestas premiadas en todo el país. En total, se reportaron 18.394 tiquetes ganadores, mientras que la suma entregada entre todas las categorías de premios alcanzó los $344.506.350.



Cayó MiLoto: tres ganadores acertaron los cinco números

Aunque el acumulado anunciado para el sorteo era de $230 millones, el premio principal no quedó en manos de una sola persona. Según la información de premiación, tres apostadores acertaron los cinco números sorteados, por lo que el acumulado fue dividido entre ellos. Cada ganador recibió $76.666.650, para un total distribuido de $229.999.950 en la categoría de cinco aciertos. Los registros de venta indican que los ganadores se ubicaron en tres municipios diferentes del país. Uno de los tiquetes fue vendido en Medellín mediante la modalidad automática; otro fue adquirido desde Barrancabermeja a través de la página oficial de Baloto; y el tercer ganador realizó una apuesta manual en Villa de Leyva.

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Así quedó la premiación del sorteo 576 de MiLoto

Además de los ganadores del premio mayor, miles de participantes obtuvieron premios en las demás categorías habilitadas por MiLoto. La distribución oficial fue la siguiente:



5 aciertos: 3 ganadores, $76.666.650 para cada uno.

4 aciertos: 72 ganadores, $260.600 por apuesta ganadora.

3 aciertos: 2.006 ganadores, $15.200 para cada uno.

2 aciertos: 16.313 ganadores, $4.000 por apuesta acertada.

Estas cifras muestran que la mayor parte de los premios corresponde a las categorías de dos y tres aciertos, que concentran el mayor número de apostadores beneficiados en cada jornada. Al haber salido el premio principal, el acumulado de MiLoto vuelve a su valor base para el siguiente sorteo. El reporte oficial indicó que la próxima jornada arrancará con una bolsa de $120 millones, monto establecido como premio inicial del juego cuando existe al menos un ganador en la categoría máxima. MiLoto opera bajo una mecánica sencilla. Los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, de forma manual o automática. Para obtener el premio mayor es necesario acertar los cinco números sorteados, sin importar el orden en el que aparecen. También existen premios para quienes logran cuatro, tres o dos aciertos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL