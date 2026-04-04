Resultados Lotería de Boyacá, Medellín, Cauca y Baloto del 4 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 4 de abril de 2026 se llevan a cabo varios de los sorteos más esperados por los apostadores en Colombia. La jornada reúne a miles de jugadores que siguen atentos los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto con su modalidad Revancha, tres de los juegos de azar más populares del país y que ofrecen premios millonarios en cada edición. Asimismo, como fecha extraordinaria, juega la Lotería de Medellín.



Con importantes acumulados y planes de premios atractivos, estos sorteos generan expectativa entre quienes esperan acertar la combinación ganadora. Como es habitual, los sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, supervisión y control para garantizar la transparencia en cada una de las extracciones. Las transmisiones se realizan en horario nocturno a través de canales de televisión y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los participantes seguir el proceso en tiempo real.



Resultados de la Lotería de Boyacá

Una vez finaliza el sorteo oficial, la entidad publica la combinación ganadora del premio mayor correspondiente a esta jornada.



Número ganador: 9933

9933 Serie: 234

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas del país y se destaca por ofrecer uno de los premios mayores más altos dentro del calendario nacional de sorteos. En esta ocasión, el juego cuenta con un premio mayor de $15.000 millones, además de varios incentivos adicionales como premios secos y reconocimientos especiales que amplían las oportunidades de ganar para los participantes.



Resultados de la Lotería del Cauca

Durante la misma jornada también se realiza el sorteo semanal de la Lotería del Cauca, otro de los juegos tradicionales que mantiene la expectativa de miles de apostadores.



Números ganadores: 6281

6281 Serie: 108

Este sorteo ofrece un premio mayor de $8.000 millones, acompañado de una estructura de premios secos que incluyen incentivos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones y múltiples premios adicionales de menor valor.



Resultados de la Lotería de Medellín

Números ganadores correspondientes al sorteo de este sábado de la Lotería de Medellín:



Números ganadores :9656

:9656 Serie:364

La Lotería de Medellín es una entidad de carácter público creada en 1945 por la Beneficencia de Antioquia. Su objetivo principal es recaudar recursos para financiar programas sociales, educativos y de salud en el departamento.



Resultados de Baloto y Revancha

La jornada también incluye el sorteo de Baloto y su modalidad Revancha, uno de los juegos de azar más populares del país y que cada semana reúne a miles de participantes que buscan acertar la combinación ganadora.



Baloto

Números ganadores: 13-04-31-19-40

13-04-31-19-40 Superbalota: 09

Revancha

Números ganadores: 35-18-16-02-15

35-18-16-02-15 Superbalota: 06