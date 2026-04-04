Donald Trump dice que a Irán le quedan 48 horas para llegar a acuerdo y evitar "un infierno"

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con desatar un "infierno" si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial bloqueada por Irán, donde los bombardeos alcanzaron una zona cercana a una planta nuclear. El canciller iraní advirtió que los efectos de cualquier lluvia radiactiva los sufrirían con mayor intensidad los países vecinos del Golfo. La guerra estalló el 28 de febrero, con unos ataques de Israel y Estados Unidos en Irán que mataron al guía supremo Alí Jamenei y que acarrearon una campaña de bombardeos de la república islámica en Oriente Medio, que han tenido repercusiones en la economía global.



Irán ha respondido con ataques contra infraestructuras de aliados de Estados Unidos en el Golfo, además de prácticamente bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que solía transitar un 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial.

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Este sábado, Trump dijo que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho o se enfrentará a un "infierno". "Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ", escribió Trump en Truth Social, en referencia a su ultimátum emitido el 26 de marzo. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el presidente, y añadió: "¡Gloria a DIOS!".

Irán anunció horas después que los buques de Irak, un "país hermano", pueden navegar por el estrecho y que las restricciones solo se aplican a los "enemigos".



La advertencia del canciller de Irán

Horas antes, un bombardeo cerca de la planta nuclear de Bushehr mató a un guardia y obligó a Moscú a desalojar a 198 trabajadores de nacionalidad rusa. Tanto la cancillería rusa como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) lo condenaron enérgicamente.



El jefe del OIEA recordó que las plantas de energía nucleares o sus áreas cercanas "nunca deben ser atacadas" y expresó su "profunda preocupación" por el bombardeo, el cuarto incidente de ese tipo en solo unas semanas, según él. Aún así, precisó que no se detectaron niveles de radiación en la zona.



Rusia, que ayudó a construir la planta y colabora en su funcionamiento, condenó un ataque "nefasto" y llamó a cesar "inmediatamente" los ataques "contra las instalaciones nucleares iraníes".

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría "terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán".

La capital iraní, en tanto, continuó siendo bombardeada. Un periodista de AFP vio una espesa capa de humo gris cubriendo el 'skyline' de la ciudad.

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"Las cosas están siendo realmente difíciles ahora. Ni siquiera puedes hacer planes a seis horas vista", dijo a la AFP un fotógrafo de 40 años, residente en Teherán.

"No hay realmente nada que podamos hacer. No tenemos el poder para cambiar la situación", agregó el hombre, que ha estado vendiendo sus pertenencias en Internet para llegar a fin de mes.



"Auténticos genios"

Entre tanto, sigue la carrera entre Estados Unidos e Irán por ser el primero en encontrar a un aviador estadounidense después de que un caza se estrellara en el suroeste de Irán.

El ejército iraní afirma haber derribado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E.

Uno de los dos pilotos se eyectó y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce la suerte del segundo, según medios estadounidenses.

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Mohammad Qalibaf, el presidente del Parlamento iraní, se burló de la administración Trump.

"Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que iniciaron ha pasado ahora de ser un 'cambio de régimen' a un: '¡Eh! ¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos? ¿Por favor?', escribió en la red social X.

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"Guau, qué avance tan increíble. Auténticos genios".



Bombardeos contra infraestructuras

Los ataques estadounidenses e israelíes del sábado también alcanzaron una cementera y una terminal comercial en la frontera entre Irán e Irak, donde se reportó la muerte de una persona.

También fue bombardeada una planta petroquímica, donde cinco personas murieron, según el vicegobernador de la región, Valiollah Hayati, citado por la agencia Isna.

Irán, en tanto, continuó con sus ataques en el Golfo.

En Baréin, la caída de restos procedentes de drones interceptados causó cuatro heridos y en Dubái dos edificios sufrieron destrozos, entre ellos el de la empresa estadounidense Oracle.

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En otro frente, en Líbano, donde el ejército israelí combate al movimiento proiraní Hezbolá, dos niñas murieron y 40 personas resultaron heridas en bombardeos israelíes este sábado en el sur del país, según el Ministerio de Salud.

Por su parte, el ejército israelí reportó la muerte "en combate" de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, lo que lleva a 11 el número de militares israelíes muertos desde el 2 de marzo en esa zona.

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AFP