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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Luna hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Super Astro Luna hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este sábado 4 de abril se lleva a cabo un nuevo sorteo de Super Astro Luna. Conozca los resultados EN VIVO de este chance.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Resultados Super Astro Luna hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores
Imagen de referencia de Super Astro Luna.
Super Astro/Canva

El mes de abril arranca con grandes expectativas para los apostadores en Colombia. Este sábado 4 de abril de 2026, el Super Astro Luna volvió a ser el centro de atención, ofreciendo la posibilidad de convertir pequeñas inversiones en premios millonarios mediante la mística combinación de números y el zodiaco. Bajo la regulación de Coljuegos, este sorteo se consolida como uno de los más atractivos del país gracias a su multiplicador de ganancias y su presencia en redes nacionales como Su Red y SuperGIROS.

Resultados Super Astro Luna hoy, sábado 4 de abril de 2026

  • Números ganadores: 5341
  • La "Quinta" cifra: Virgo

Plan de premios de Super Astro

El éxito del Super Astro radica en su alto retorno por cada peso invertido (menos impuestos). Así se liquidan los aciertos:

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  • 4 cifras + signo: Gana 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Ejemplo: Una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras y el signo correcto otorga un premio bruto de $42.000.000. (Sujeto a descuentos de ley como IVA del 16% y retención en la fuente del 20%).

Horarios de sorteo de Super Astro Luna

No pierda de vista la programación oficial para validar sus apuestas:

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  • Lunes a viernes: 10:50 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Guía para reclamar premios de Super Astro Luna

Si resultó favorecido, el procedimiento varía según el monto ganado (calculado sobre la base de la UVT vigente):

  1. Menos de $2.035.776 (48 UVT): Puede cobrar directamente en puntos autorizados con el tiquete original y su cédula (original y copia).
  2. Entre $2.035.776 y $7.676.572 (hasta 181 UVT): Además de los documentos básicos, deberá diligenciar el formulario SIPLAFT.
  3. Más de $7.718.984 (182 UVT o más): Requiere tiquete original, copia de cédula ampliada, certificación bancaria (máximo 30 días) y formulario SIPLAFT.

Recomendaciones de seguridad:

  • El tiquete es el único comprobante válido; su pérdida anula el derecho al cobro.
  • Verifique que el tiquete tenga el código de validación y los datos correctos al momento de la compra.
  • El derecho al cobro prescribe según los términos de la Ley 1393 de 2010, por lo que se sugiere tramitar el pago a la mayor brevedad posible.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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