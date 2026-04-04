Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 4 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar tradicionales que cada semana mantiene la expectativa de miles de apostadores en Colombia. La Lotería del Cauca se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos dentro del calendario nacional de juegos de azar. Gracias a su plan de premios y a la amplia participación de jugadores en distintas regiones del país, este sorteo continúa despertando el interés de quienes esperan acertar el número ganador.



Como es habitual, el proceso se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, con el objetivo de garantizar transparencia durante cada etapa de la extracción. La transmisión oficial del sorteo se realiza en horario nocturno, aproximadamente a partir de las 11:00 p. m., y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la entidad, como sus cuentas en YouTube y Facebook Live. A través de estos canales, los jugadores pueden observar en tiempo real la extracción de las balotas y conocer los números que conforman la combinación ganadora de la jornada.



Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 4 de abril de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial y se validan los resultados correspondientes al sorteo de esta jornada, la entidad publica la combinación ganadora del premio mayor a través de sus canales institucionales.



Número ganador: 6281

6281 Serie: 108

Las autoridades de la lotería recomiendan a los participantes verificar cuidadosamente sus billetes y confirmar los resultados únicamente mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería del Cauca

El sorteo cuenta con un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor de $8.000 millones, acompañado de varios incentivos adicionales que amplían las posibilidades de ganar para los jugadores. Entre los premios principales del sorteo se encuentran:



Primer premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer y cuarto premio seco: $100.000.000 cada uno

Quinto, sexto y séptimo premio seco: $50.000.000 cada uno

Del octavo al trigésimo sexto premio seco: $10.000.000 cada uno

Esta estructura de premios permite que múltiples billetes resulten favorecidos en cada jornada, aumentando las probabilidades de obtener un incentivo económico incluso sin acertar el premio mayor.



¿Cómo participar y reclamar los premios?

Los billetes de la Lotería del Cauca están compuestos por una combinación de cuatro cifras y una serie, y pueden adquirirse completos o por fracciones autorizadas. Este sistema permite que más personas participen en el sorteo según sus posibilidades de inversión. En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni deterioro, ya que este documento es necesario para iniciar el proceso de cobro.

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Los premios menores pueden reclamarse a través de distribuidores y loteros autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben tramitarse directamente ante la Lotería del Cauca, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad y presentando el documento de identidad correspondiente.

Con el sorteo de este sábado 14 de marzo de 2026, la Lotería del Cauca continúa fortaleciendo su tradición dentro de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

