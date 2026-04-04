Recapturan al 'Monstruo de Anapoima' tras fugarse de la cárcel de Jamundí: lo encontraron en Ibagué

Fue recapturado Alexander Díaz Alvarado, conocido como el 'Monstruo de Anapoima', en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, después de que se había fugado de la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca. Fue un hecho que generó máxima preocupación en el país. La Policía confirmó que hacia las 11 de la mañana de este sábado el sujeto fue recapturado.



Díaz Alvarado, quien es conocido como el 'Monstruo de Anapoima', se encuentra pagando una condena de 27 años de prisión luego de ser declarado culpable de múltiples delitos que conmocionaron al país en Anapoima, departamento de Cundinamarca, en noviembre de 2023. El hombre fue capturado por primera vez el 12 de febrero del 2024.

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El prontuario delictivo de este sujeto evidencia un patrón reiterado de criminalidad y violencia. Además de los delitos por los que fue condenado y por los que estaba actualmente en la cárcel, registra antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado, violencia sexual y violencia contra servidor público. El hombre ya tenía cargos por fuga, ya que esta era la segunda vez que escapaba de prisión. Su rápida recaptura reduce el riesgo inmediato para la ciudadanía, pero la fuga desde un centro de reclusión de máxima seguridad ha generado rechazo y serios cuestionamientos sobre la efectividad del sistema penitenciario de Colombia.



¿Cuáles fueron los crímenes por los condenaron que al 'Monstruo de Anapoima'?

En 2023 y 2024, Díaz Alvarado fue señalado de robo, asesinar a un hombre y abusar sexualmente de una mujer. "Se llevaron la moto, se llevaron mi celular y el de mi esposo, la plata. Tengo entendido que a los dueños de la casa les robaron un computador, los teléfonos, creo que plata también, se llevaron el televisor", contó la mujer, quien hablar en ese momento para Noticias Caracol.

La mujer asegura que pasada las 6 de la mañana salió corriendo por la carretera a pedir ayuda. Luego llegó la Policía de Cundinamarca que de inmediato inició la investigación con la denuncia y recolectando los videos de las cámaras de seguridad donde se veía el asesino huyendo por las vías de Anapoima en la moto del su esposo asesinado. "Esa persona llegó sobre el año 2022 a la región de acá en Tequendama. Esa persona llegó a trabajar allí buscando a realizar labores. Llegó a a este sector donde le comenzaron a dar trabajo", relató en ese momento el intendente de la Policía Wilmar Ferney Reina.



El 'Monstruo de Anapoima' huyó a Bogotá y se escondió en la casa de su esposa, donde prendió uno de los computadores robados. El aparato envió una alerta a los familiares de las víctimas y la dirección donde se encontraba. "Esta dirección IP estaba arrojando en la ciudad de Bogotá. Vivía la esposa del señor Alexander Díaz Alvarado", agregó Reina. El hombre huyó después a Melgar donde fue capturado. Poco después recibió su condena por los delitos de homicidio y acceso carnal violento agravado.

