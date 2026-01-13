Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima, Huila y Cruz Roja: ganadores martes 13 de enero de 2026

Esta noche hay una cita obligada para los apostadores en Colombia. En esta jornada juegan cuatro de las loterías más seguidas del país: Lotería de Cundinamarca, Lotería del Tolima, Lotería del Huila y Lotería de la Cruz Roja—, con transmisiones oficiales entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. y planes de premios que reparten miles de millones de pesos en el territorio nacional. Hoy, 13 de enero de 2026, además se presenta el fenómeno habitual de inicio de año: cuando un lunes es festivo, Cundinamarca y Tolima se corren para el martes, coincidiendo con Huila y Cruz Roja.

Resultados Lotería de Cundinamarca 13 de enero de 2026

El billete completo de la Lotería de Cundinamarca tiene un precio de $15.000, dividido en 3 fracciones de $5.000 cada una. Los apostadores pueden adquirirlo en puntos físicos autorizados como PagaTodo, LotiColombia o Lottired, o comprarlo en línea a través de la web oficial. Su plan de premios está entre los más generosos del país, con un mayor de $6.000 millones. Además, ofrece un “Mega Seco” denominado El Tunjo de Oro de $300 millones, y otro seco llamado La Guaca Secreta de $100 millones. Completan el pack de premios:



5 secos de $20 millones

15 secos de $10 millones

32 secos de $6 millones

Por si fuera poco, hay múltiples esquemas de aproximaciones (dos primeras, tres últimas cifras, mayor sin serie, etc.) con premios menores, que permiten ganar aún sin acertar la combinación exacta.



Resultados Lotería del Tolima 13 de enero de 2026

Número ganador: 1495

Serie: 128

El billete completo de la Lotería del Tolima cuesta $12.000, con una fracción de $4.000; está compuesto por 3 fracciones. Esta lotería es comercializada en todo el país por loteros autorizados, además de ofrecer venta virtual a través de canales online como Gana Gana y su propia plataforma PSE. En cuanto al plan de premios, el mayor es de hasta $3.500 millones (en ediciones recientes, rondando entre $3.000 y $3.500 millones). Además se reparten varios secos destacados:



Casa para siempre: $270 millones

Cero kilómetros: $240 millones

Dulima Dorada (2 premios): $150 millones c/u

El Top de la Suerte (3 premios): $60 millones

El Tren de la Fortuna (4 premios): $45 millones

Lluvia de Oro (9): $21 millones

La Ráfaga Millonaria (12): $15 millones

También incluye apuestas especiales (sin serie), como El Travieso del Tolima, y numerosas aproximaciones con cifra exacta o invertida, todas con sus premios correspondientes. El sorteo se realiza los lunes a las 10:30 p. m., con transmisión por canal regional (P&C Ibagué) y plataformas digitales. El valor neto de premio por fracción varía, por ejemplo, el Mayor neto es $774.666.667 por billete y $259.000.000 por fracción.



Lotería del Huila resultados del 13 de enero de 2026

Número ganador: 0986

Serie: 087

El precio del billete completo es $12.000, también dividido en 3 fracciones de $4.000 cada una. El sorteo se realiza cada martes alrededor de las 11:00 p. m., transmitido por Canal 1 y Facebook Live. El plan de premios incluye:



Premio Mayor: $2.000 millones

Secos

1 de $150 millones

5 de $100 millones

10 de $30 millones

10 de $15 millones

Ganafijo sin serie: $2.530.120 por combinación.

También comprende aproximaciones con o sin serie (e.g. El Super Opita, dos primeras cifras, etc.), y premios por combinaciones como tres primeras/últimas cifras. El valor neto por fracción en el Mayor asciende a $442.666.667 por billete y $147.555.556 por fracción. El total del plan supera los $9.600 millones.



Para participar se puede adquirir el billete en puntos físicos o en línea mediante LotiColombia o Lottired. Las reclamaciones también varían: los premios hasta $5 millones se tramitan localmente, mientras que premios mayores requieren acudir a Neiva, entregando billete, cédula y documentación adicional en caso necesario.



Resultados Lotería de la Cruz Roja 13 de enero de 2026

El billete completo cuesta $15.000 (fracciones de $5.000), y el mínimo para jugar es una fracción de $5.000. El sorteo se celebra todos los martes a las 10:55 p. m., transmitido por Canal 1 y canales digitales oficiales. El plan de premios está entre los más sólidos:



Premio Mayor: $7.000 millones

Secos

1 de $200 millones

4 de $100 millones

10 de $30 millones

15 de $20 millones

20 de $10 millones

Aproximaciones: número premiado con diferente serie (-$4.066.265), tres primeras/últimas cifras, dos primeras/últimas y última cifra, cada una con montos de $60.000 a $15.000. En ocasiones especiales (como el primer sorteo mensual), puede elevar la bolsa a $8.000 millones y variar los secos.



Para reclamar, los premios secos son válidos en puntos de venta, pero el Mayor de $7.000 millones requiere acudir a la sede en Bogotá (Av. Carrera 68 #68B‑31), presentando billete en perfecto estado, cédula, RUT y certificado bancario. El plazo para reclamar es de 30 días. Los premios están sujetos a retenciones legales (17% impuesto, 0% retención fuente).

