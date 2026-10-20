Lotería de la Cruz Roja hoy 20 de octubre: resultado del premio mayor y números ganadores

Este martes se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, que cada semana entrega premios millonarios a los participantes. Los jugadores esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y los números favorecidos en las demás categorías. El sorteo de esta jornada está programado para la noche, con transmisión por Canal 1 y los canales digitales de la entidad. Los resultados deben verificarse una vez finalice el juego y se divulgue la información oficial.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja hoy 20 de octubre

Estos son los datos principales del sorteo de este martes:

Publicidad

Número del sorteo: 3176.

Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación oficial.

Serie ganadora: pendiente de confirmación oficial.

Fecha del sorteo: martes 20 de octubre de 2026.

Además del premio mayor, la lotería cuenta con varias categorías de premios secos. Los números y las series de cada una deben consultarse en el boletín correspondiente a esta edición.



¿Cuáles son los premios secos de la Lotería de la Cruz Roja?

El plan de premios contempla diferentes oportunidades de ganar, además del premio mayor. Entre las categorías anunciadas se encuentran premios secos de $200 millones, $100 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones. Para comprobar si un billete resultó favorecido, es necesario comparar el número y la serie con los datos oficiales. Los resultados de cada categoría deben agregarse a esta nota después de su publicación.



¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja?

En el sorteo anterior, realizado el martes 13 de octubre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 7623, serie 160, correspondiente al sorteo 3175.

Publicidad

Este resultado pertenece a la semana pasada y no debe confundirse con el sorteo 3176 de este martes.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes, generalmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., hora colombiana. La transmisión se puede seguir por Canal 1 y por los canales digitales de la entidad. Los resultados se publican después de la realización del sorteo. Por esta razón, quienes consulten antes de esa hora deben esperar la actualización oficial para conocer el número ganador.

Publicidad

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los jugadores pueden revisar los números ganadores y las series en la página oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Allí también pueden consultar los boletines y verificar si su billete obtuvo alguno de los premios.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.