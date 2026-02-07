Resultados Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de febrero de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha se realiza en la noche de este sábado 7 de febrero de 2026 y mantiene en expectativa a miles de apostadores en todo el país, que siguen atentos la transmisión oficial con la ilusión de acertar la combinación que los convierta en nuevos millonarios.



Este juego de azar continúa destacándose dentro del calendario nacional por sus altos acumulados y por ofrecer la posibilidad de participar en dos sorteos con una sola apuesta, una característica que lo convierte en una de las opciones más atractivas para los jugadores en Colombia.

Los sorteos de Baloto y Revancha se llevan a cabo entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, bajo los protocolos establecidos por el operador del juego. La transmisión oficial puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de Baloto, como YouTube y Facebook Live, lo que permite conocer los resultados en tiempo real.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Una vez finaliza la extracción oficial de esta noche, se confirman los números ganadores correspondientes al sorteo principal de Baloto. Los resultados son los siguientes:

Baloto



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

El sorteo principal mantiene uno de los acumulados más atractivos del país. En caso de que no haya un ganador con la combinación completa, el premio mayor continuará incrementándose para la próxima edición.



La modalidad Revancha utiliza la misma combinación elegida por el jugador, pero cuenta con un acumulado independiente, lo que aumenta las oportunidades de obtener un premio millonario.



Revancha



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Ambos resultados son publicados únicamente a través de los canales oficiales de Baloto y son los únicos válidos para efectos de verificación y reclamación de premios.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Baloto y Revancha operan bajo un sistema paramutual, en el que los montos de los premios dependen del total de ventas de tiquetes. Del recaudo general, el 50 % se destina a la bolsa de premios y, de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El resto se distribuye entre las diferentes categorías de aciertos.

Los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia.

Para participar, el jugador debe seleccionar:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una Superbalota entre el 1 y el 16.

El valor de la apuesta es:



Baloto: $6.000

$6.000 Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes pueden adquirirse en SuperGIROS, SuRed, puntos autorizados o a través del sitio web oficial de Baloto. También existe la opción de elegir más números para aumentar las probabilidades de ganar, lo que incrementa el valor de la apuesta.

Con este nuevo sorteo de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, Baloto y Revancha continúan siendo una de las principales referencias entre los juegos de azar en Colombia, concentrando la atención de miles de jugadores que esperan que la suerte esté de su lado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

