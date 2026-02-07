Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá mantiene la expectativa este sábado 7 de febrero de 2026, en la antesala de un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de jugadores en todo el país. Este tradicional juego de azar se prepara para entregar uno de los premios mayores más altos del calendario nacional, consolidándose como una de las loterías más atractivas de Colombia.



La entidad continúa con su programación oficial y avanza en los preparativos del sorteo número 4610, bajo estrictos protocolos de transparencia y supervisión. La transmisión se realiza en horario nocturno y puede seguirse EN VIVO a través de Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube, permitiendo a los apostadores conocer los resultados en tiempo real.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá

Una vez finalice la transmisión oficial del sorteo correspondiente, la Lotería de Boyacá publicará los números ganadores del premio mayor y de los premios adicionales. Para esta edición, los resultados son los siguientes:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La entidad recomienda a los jugadores verificar siempre la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de $15.000 millones de pesos, el sorteo cuenta con una estructura de premios secos que incrementa las opciones de ganar en cada edición:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Este plan de premios convierte a la Lotería de Boyacá en una de las más competitivas del país, al ofrecer múltiples oportunidades de acierto más allá del número principal.

Además para esta jornada el sorte de la Lotería de Boyacá ofrece un premio especial en su billete denominado: Bono Escolar por $20 millones ($1 millón por fracción). Este incentivo especial busca reforzar el impacto social del sorteo y ampliar las posibilidades de premiación entre los compradores de fracciones.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

En caso de resultar ganador, el apostador debe conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.

pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo. Premios entre $2 y $6 millones: requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella.

requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella. Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, en Tunja.

Con este nuevo sorteo, la Lotería de Boyacá continúa fortaleciendo su tradición y reafirma su lugar como uno de los juegos de azar más representativos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana confían en la suerte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co