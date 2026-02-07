Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de febrero de 2026: números ganadores

Cada semana, este tradicional juego de azar, con sede en Popayán, mantiene viva la ilusión de quienes confían en la suerte y siguen atentos la transmisión oficial con la esperanza de que su billete resulte ganador. Gracias a su trayectoria y a su consolidado plan de premios, la Lotería del Cauca se posiciona como uno de los sorteos más representativos del calendario nacional.



Durante la jornada de hoy, el sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de control y supervisión, con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad del proceso. La transmisión oficial se realiza en la noche de este sábado y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, como Facebook Live y YouTube, lo que permite a los jugadores acceder de manera oportuna a la información oficial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además del atractivo del premio mayor, la Lotería del Cauca mantiene una estructura de premios diseñada para ampliar las posibilidades de ganar, razón por la cual este sorteo semanal figura entre los más consultados por los apostadores en diferentes regiones del país.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo de esta noche, se confirman los números ganadores correspondientes a la edición de hoy. Los resultados oficiales son los siguientes:



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

La Lotería del Cauca recuerda que los únicos resultados válidos son aquellos publicados a través de sus canales oficiales. Por esta razón, recomienda a los jugadores verificar siempre la información en fuentes autorizadas antes de iniciar cualquier trámite de cobro o reclamación de premios.



Premios adicionales de la Lotería del Cauca

Para este sorteo, la entidad pone en juego un premio mayor de $8.000 millones, acompañado de un robusto plan de premios secos que incrementa las opciones de resultar ganador. Entre los principales incentivos se destacan:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos, del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Esta distribución permite que un mayor número de participantes pueda acceder a premios significativos, incluso sin acertar el número principal, lo que refuerza el atractivo del sorteo.



¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente el número y la serie ganadora, mientras que los premios secos y las aproximaciones reconocen aciertos parciales de acuerdo con el plan de premios vigente.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Para reclamar un premio, los ganadores deben conservar el billete o la fracción en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.



Premios mayores: se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, cumpliendo con los requisitos legales establecidos.

se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, cumpliendo con los requisitos legales establecidos. Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este nuevo sorteo de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, la Lotería del Cauca mantiene viva una tradición que, semana tras semana, despierta la expectativa de miles de colombianos que confían en que la suerte pueda sonreírles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co