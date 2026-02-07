Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 7 de febrero de 2026: números ganadores

Este sábado 7 de febrero de 2026, miles de apostadores en Colombia mantienen la atención puesta en los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto con Revancha, que ponen en juego premios millonarios y generan gran expectativa en todo el país. Los jugadores revisan sus billetes y fracciones con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores de los grandes acumulados.



Los sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de transparencia y pueden seguirse EN VIVO a través de los canales de televisión oficiales y las plataformas digitales de cada entidad. La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, mientras que la Lotería del Cauca sortea $8.000 millones y Baloto acumula $20.800 millones en su premio principal, manteniendo la emoción y expectativa hasta los últimos minutos del sorteo.



Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo semanal desde Tunja, ofreciendo un premio mayor de $15.000 millones, uno de los más altos del país. El sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de transparencia y puede seguirse EN VIVO a través de Canal Trece y las plataformas digitales oficiales de la entidad, incluyendo Facebook Live y YouTube.



Número ganador: 5619

5619 Serie: 138

Premios adicionales:

Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

Además, el sorteo incluye el “Bono Escolar” de $20 millones, distribuido en $1 millón por fracción, como incentivo especial para los apostadores.



Lotería del Cauca

Desde Popayán, la Lotería del Cauca realiza su sorteo semanal con un premio mayor de $8.000 millones. Miles de jugadores siguen la transmisión oficial a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales autorizadas.



Número ganador: 1156

1156 Serie: 099

Premios adicionales:

Premio seco: $300 millones

Segundo premio seco: $200 millones

Tercer y cuarto premio seco: $100 millones cada uno

Quinto, sexto y séptimo premio seco: $50 millones cada uno

29 premios secos del 8 al 36: $10 millones cada uno

El sorteo también ofrece premios por aproximación y fracciones, permitiendo que un mayor número de participantes pueda acceder a incentivos significativos.



Baloto y Revancha

Baloto y Revancha realizan su sorteo nocturno este sábado, consolidándose como los juegos de azar más seguidos del país. La transmisión se desarrolla EN VIVO entre las 11:00 y 11:15 p.m., a través de Canal 1 y las plataformas digitales oficiales de Baloto.

Baloto:



Números: 09 - 26 - 31 - 12 - 27

09 - 26 - 31 - 12 - 27 Superbalota: 03



Revancha:



Números: 05 - 07 - 27 - 12 - 13

05 - 07 - 27 - 12 - 13 Superbalota: 04

Para participar, los apostadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, más una Superbalota entre el 1 y el 16. La modalidad Revancha permite competir automáticamente con la misma combinación, pero con acumulado y costo independientes.



Recomendaciones para reclamar premios

Premios menores : pueden cobrarse en puntos autorizados.

: pueden cobrarse en puntos autorizados. Premios mayores: se reclaman directamente ante la entidad administradora correspondiente.

se reclaman directamente ante la entidad administradora correspondiente. Todos los premios están sujetos a las retenciones legales y tienen un plazo máximo para su reclamación.

Con estos sorteos de hoy, las principales loterías del país mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que confían en que la suerte puede sonreírles cada fin de semana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co