Resultados Lotería de Manizales último sorteo de hoy, 22 de julio de 2026: números ganadores

Este miércoles 22 de julio de 2026, la Lotería de Manizales reafirma su posición como uno de los actores más relevantes en el ecosistema de los juegos de suerte y azar en Colombia. En una jornada caracterizada por la alta expectativa de los apostadores a nivel nacional, la entidad ha llevado a cabo su sorteo semanal bajo rigurosos estándares de control y vigilancia para asegurar la transparencia en la extracción de las combinaciones ganadoras.



Resultados Lotería de Manizales último sorteo de hoy, miércoles 22 de julio de 2026

Desde una perspectiva económica, la lotería no solo representa una oportunidad de movilidad financiera para los ciudadanos, sino que constituye un mecanismo formal de recaudo y distribución de recursos. Los resultados del sorteo correspondiente a la fecha son los siguientes:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Para que un apostador sea acreedor del premio mayor, es requisito indispensable que las cuatro cifras del número y los tres dígitos de la serie coincidan de manera exacta con los resultados anunciados en la transmisión oficial. La estructura de este juego permite la participación a través de billetes completos o fracciones, lo que democratiza el acceso al premio; no obstante, es importante recordar que, en caso de resultar favorecida una fracción, el pago del incentivo se realiza de forma proporcional a la parte adquirida.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

Uno de los pilares que sostiene la solidez financiera de la Lotería de Manizales es su robusto plan de premios. Más allá del atractivo del premio mayor, la entidad ofrece una amplia gama de "premios secos" que distribuyen montos significativos de liquidez entre los participantes. Según el plan oficial vigente, la estructura de premios adicionales se desglosa de la siguiente manera:



Tres premios secos de 200 millones de pesos.

Cinco premios secos de 100 millones de pesos.

Diez premios secos de 80 millones de pesos.

Diez premios secos de 60 millones de pesos.

Diez premios secos de 50 millones de pesos.

Diez premios secos de 40 millones de pesos.

A esta oferta se suman los incentivos por aproximaciones y coincidencias en las últimas cifras, lo que eleva las probabilidades de retorno para quienes invierten en este juego de azar. Desde el ámbito de la gestión patrimonial, los ciudadanos que resulten ganadores este 22 de julio deben considerar las implicaciones fiscales de sus premios. En concordancia con la legislación colombiana, todo premio obtenido en juegos de suerte y azar está sujeto a retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales. Este factor es determinante para calcular el valor neto que finalmente recibirá el beneficiario.

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Para iniciar el trámite de reclamación, es imperativo que el ganador presente el billete original en perfecto estado . La entidad es enfática en que cualquier enmendadura, tachadura o deterioro físico del documento puede invalidar el derecho al cobro, dado que el billete físico es el único soporte válido ante la ley. Los premios de cuantía menor pueden ser gestionados a través de distribuidores autorizados, mientras que los premios mayores requieren un trámite directo ante las oficinas de la Lotería de Manizales, presentando además el documento de identidad vigente.

Finalmente, es crucial tener en cuenta el factor de la caducidad. Los ganadores disponen de un plazo legal de un año, contado a partir de la fecha de hoy, para efectuar la reclamación de sus premios. Una vez cumplido este término, el derecho al cobro expira de manera definitiva según la normativa vigente. Las autoridades recomiendan verificar los números únicamente en canales oficiales y evitar la exposición de fotografías de los billetes ganadores en plataformas digitales para mitigar riesgos de fraude.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

