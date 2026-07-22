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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Senado aprueba proposición para que De la Espriella se posesione en Cauca; falta votación en Cámara

Senado aprueba proposición para que De la Espriella se posesione en Cauca; falta votación en Cámara

Este miércoles el Senado de la República decidió si el presidente electo Abelardo de la Espriella se puede posesionar en el departamento del Cauca y no en las instalaciones del legislativo en Bogotá. Falta ahora que la Cámara de Representantes también decida.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de jul, 2026
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El recién instalado Senado de la República decidió este miércoles 22 de julio si el presidente electo Abelardo de la Espriella se puede posesionar en el departamento del Cauca y no en la sede del legislativo en Bogotá como se ha hecho tradicionalmente. La Cámara Alta del Congreso aprobó que De la Espriella puede posesionarse en el Cauca, pero todavía falta que la Cámara de Representantes decida.

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En la Cámara, la congresista Carol Borda, del partido Movimiento de Salvación Nacional, radicó una proposición en la que piden que la posesión del presidente electo sea trasladada a una guarnición militar en el departamento del Cauca, específicamente en el Catón Militar de Popayán, sede del Comando de la Tercera División del Ejército.

¿Qué falta para que Abelardo de la Espriella se posesione fuera de Bogotá?

El martes 28 de julio, en la plenaria de la Cámara de Representantes, se decidirá si el presidente electo podrá posesionarse dentro una guarnición militar en el Cauca, como habían requerido. El pasado 20 de julio, durante la celebración del Día de la Independencia, De la Espriella aseguró que se posesionará en una "guarnición militar" para rendirle homenaje a la Fuerza Pública.

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