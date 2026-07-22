Dólar en Colombia cerró a la baja este miércoles 22 de julio: TRM quedó cerca de los $3.200

El dólar en Colombia finalizó la jornada de este miércoles 22 de julio de 2026 con una cotización inferior a la registrada en la sesión anterior, luego de una negociación en la que la divisa estadounidense perdió terreno frente al peso colombiano. El comportamiento del mercado llevó a que la nueva Tasa Representativa del Mercado (TRM), que estará vigente para el jueves 23 de julio, se ubicara en $3.206,86 pesos por dólar. Durante la jornada, el dólar mantuvo una presión bajista desde las primeras operaciones y terminó cerrando cerca de los niveles más bajos observados durante el día.



Así cerró el dólar en Colombia hoy miércoles 22 de julio de 2026

El mercado spot colombiano cerró con un precio de referencia de $3.207,40 pesos por dólar, una reducción de $30,79 pesos frente al cierre anterior, cuando la divisa terminó en $3.221,00. La variación representó una caída aproximada del 0,96 % durante la sesión. El precio promedio de negociación se ubicó en $3.206,92 pesos, valor que será tomado como referencia para la actualización de la tasa oficial del día siguiente.

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La jornada comenzó con una apertura de $3.223,50 pesos y alcanzó un máximo de $3.226,00 durante los primeros movimientos del mercado. Sin embargo, con el avance de las negociaciones, la cotización perdió fuerza hasta alcanzar un mínimo de $3.201,19 pesos, nivel registrado hacia las 10:24 de la mañana. Con los resultados del mercado cambiario, la Superintendencia Financiera de Colombia estableció una TRM de $3.206,86 pesos por dólar para el jueves 23 de julio de 2026, una disminución de $31,33 pesos frente a la TRM vigente de hoy.

El comportamiento reciente de la divisa muestra una reducción importante frente a los niveles registrados al inicio del mes. El primero de julio de 2026, la TRM se encontraba en $3.440,83 pesos por dólar, mientras que para el 22 de julio llegó a $3.238,19 pesos. Esto representa una caída acumulada de aproximadamente $202,64 pesos en lo corrido de julio, equivalente a una variación cercana al 5,89 %. Además, frente al valor registrado hace un año, cuando la tasa se ubicaba alrededor de $4.026,27 pesos, el dólar presenta una diferencia cercana a los $788 pesos.



Precio promedio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.350 $3.430 Medellín $3.310 $3.470 Cali $3.200 $3.400 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.320 $3.370 Pereira $3.730 $3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co