Resultados Sinuano Noche último sorteo del miércoles 22 de julio de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, consolidado como uno de los sorteos de azar con mayor tradición y volumen de apuestas en la región Caribe y en todo el territorio colombiano, celebra una nueva edición este miércoles 22 de julio de 2026. Miles de ciudadanos en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y el resto del país aguardan con expectativa la combinación ganadora de esta noche, con la ilusión de obtener un importante premio económico.

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Como ocurre en cada jornada, el operador publicará el resultado oficial una vez finalice el proceso de extracción y validación, por lo que se recomienda consultar la información únicamente a través de los canales autorizados.

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Resultado Sinuano Noche de este 22 de julio de 2026

Al cierre de esta publicación, el sorteo correspondiente a este miércoles 22 de julio de 2026 se encuentra pendiente de realizarse.



Número ganador:

La "Quinta" cifra:

Una vez el operador oficial publique la combinación ganadora, esta información será actualizada.

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Historia del Sinuano Noche

El nombre de este popular sorteo es un homenaje a la identidad cordobesa, inspirado en el valle del río Sinú. Nació como una alternativa de juego regional administrada por concesionarios locales con el objetivo de ofrecer un sistema de apuestas ágil, transparente y con mayores posibilidades de acierto frente a otros juegos de azar.

Con el paso de los años, su popularidad permitió su expansión a diferentes regiones del país, convirtiéndose en uno de los chances más jugados y en una importante fuente de recursos para el sistema de salud.

¿Cómo funciona y cuáles premios hay?

El sorteo se realiza mediante un sistema de extracción de balotas que determina un número ganador de cuatro cifras (0000 al 9999). Además, incluye la modalidad de "La Quinta", una balota adicional que hace parte de algunas modalidades de apuesta. El plan de premios contempla diferentes categorías:

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Cuatro cifras (Súper pleno): paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Dos cifras (Pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. Una cifra (Uña): paga cinco veces el valor apostado.

¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Sinuano Noche funciona bajo la modalidad de chance, por lo que el jugador elige un número de cuatro cifras y decide cuánto dinero desea apostar.

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Es posible participar desde $500 o $1.000 pesos colombianos, lo que convierte al juego en una alternativa accesible para la mayoría de los apostadores.

¿Cuándo y a qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días del año.

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De lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez termina la extracción, el operador publica los resultados oficiales en sus canales autorizados para que los apostadores puedan verificar sus jugadas.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si su número resulta ganador, es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio. Para efectuar el cobro generalmente deberá presentar:

El comprobante original sin tachaduras ni alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Los requisitos adicionales establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor monto deben reclamarse directamente ante las oficinas del concesionario.

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Además, los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda. También recuerde que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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