Polígrafos, infiltrados, contrabando y alertas de filtraciones, las nuevas pruebas en caso Lili Pink

Polígrafos para encontrar supuestos infiltrados, doble marquilla en prendas y alertas por posibles filtraciones de información son algunas de las nuevas revelaciones de la Fiscalía General de la Nación en el caso Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos. Además, el ente investigador reveló una serie de conversaciones en las que Max Abadi, cofundador de Lili Pink, y Rosana Mendoza, gerente de recursos humanos de la empresa de ropa interior, hablan sobre pruebas de polígrafo a algunos empleados para saber quién estaría filtrando información a las autoridades.

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"Mandé a hacer poligrafías"

Max Abadi: “Bueno, yo quiero discutir contigo, y no sé con quién más, con Claudia o con quién, a ver qué gente mala tenemos en la empresa”.

Roxana Mendoza: “Uy, don Max, de hecho, yo creo que con William, incluso, ya tuvimos esa conversación esta semana y él quedó en hacer una revisión para que yo mande a un grupo a hacer poligrafías”.

Max Abadi: No pierdan la plata ni el tiempo. Tenemos que saber quiénes son y sabemos si sí o no.

Roxana Mendoza: “Don William estaba haciendo un trabajo para identificar quiénes eran, don Max”.

"El mínimo de gente tiene que saber": Max Abadi

También se refieren al cuidado que debían tener con el personal que recibía los contenedores, al parecer, según la fiscalía, llenos de mercancía de contrabando.

Max Abadi: “Si, y más cuidado con los contenedores”.



Roxana Mendoza: “Sí, de hecho, lo que hablábamos con Yesid esta mañana y también con don William”.

Max Abadi: “El mínimo de gente tiene que saber. Tiene que saber el mínimo, mínimo”.

Roxana Mendoza: “Sí. Incluyendo la misma gente de seguridad, don Max. Que no todos sepan que está llegando. Eso hablamos esta mañana”.

Un video que está en poder de la Fiscalía General de la Nación registra un operativo de la Dian en el que fueron encontradas dobles marquillas en mercancía de la empresa Lili Pink. Según Alejandra Gómez, fiscal del caso, con dicha mercancía se tenía la finalidad “de no tener que presentar ningún tipo de declaración de importación cuando en realidad se tenían cortadas las etiquetas de producto hecho en China”.

En las comunicaciones también se habla de una barrida contra quienes habrían filtrado información a las autoridades. Según la Fiscalía, el poder de esta estructura criminal habría llegado incluso a permear la investigación. “Se ha demostrado que, incluso, varios de estos ciudadanos abandonaron el país, previa alerta que se generara por una posible situación o fuga de información que se tuviera al interior de esta indagación”.



En los próximos días, una juez decidirá si emite una orden de captura en contra de los implicados. Por lo pronto, la Fiscalía pidió que Max Abadi y siete involucrados en este caso más sean enviados a la cárcel por los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL