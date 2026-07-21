Amparo Grisales reveló cómo evaluará a los imitadores de 'Yo Me Llamo' en nueva temporada: su método

Amparo Grisales vuelve a ocupar uno de los lugares más reconocidos de 'Yo Me Llamo', programa del que ha hecho parte desde sus primeras temporadas como jurado. Para la actriz, permanecer durante tantos años en el formato ha significado enfrentarse a nuevos retos en cada edición y mantener una mirada crítica frente a los participantes que buscan convertirse en el doble perfecto de un cantante. Con la llegada de la temporada número 11 del programa, Grisales explicó que cada nueva entrega tiene elementos distintos que la llevan a continuar aprendiendo. Según contó, su trabajo dentro del concurso no consiste únicamente en escuchar una interpretación y dar una opinión, sino en conocer profundamente al artista que cada participante intenta representar.

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La jurado explicó que antes de evaluar una presentación debe estudiar la trayectoria del cantante original, sus características vocales, su manera de interpretar las canciones y los detalles que hacen que su voz sea reconocible. Para ella, un imitador no solo debe tener una buena voz, sino comprender la identidad del artista al que está representando. Según comenzó explicando la actriz en un nuevo capítulo de 'Lo Más Viral' de Noticias Caracol, esta temporada tiene un valor especial dentro de sus creencias pues al tratarse de ser la undécima, la relaciona con temas como la "geometría sagrada y con la metafísica", áreas que han despertado su interés, por eso lo considera un número "maestro".



Amparo Grisales explicó qué busca en los participantes de ‘Yo Me Llamo’

Durante la conversación sobre su papel en el programa, Amparo Grisales señaló que sus decisiones como jurado no están basadas en sus preferencias musicales personales. Su análisis se centra en la capacidad del concursante para acercarse al intérprete original. La actriz mencionó que aspectos como la respiración, el manejo de la voz, la afinación, la interpretación y los movimientos del artista hacen parte de los elementos que revisa durante cada presentación. Por eso, cada presentación requiere un proceso de observación en el que se tienen en cuenta diferentes aspectos técnicos. "Cada canción que ellos interpretan, yo tengo que estudiarla. Cada cantante, cada género nuevo, la nueva generación de cantantes", afirmó la jurado durante la conversación.

La jurado también habló sobre los géneros musicales actuales, especialmente el reguetón, un estilo que suele generar opiniones divididas entre el público. "Que uno diga: '¿qué es todo este reguetón que uno a veces no lo entiende, que no se les entiende nada?'. Pero cuando ya los estudias, les quitas la música y los analizas a nivel musical, son tremendos cantantes", afirmó Grisales. Además, destacó que el programa le ha permitido acercarse a géneros que hacen parte de la historia musical de Colombia y que siguen presentes en muchas familias como los tangos y la música de grandes intérpretes de otras épocas. De hecho, le es de gran sorpresa ver cómo jóvenes participantes interpretan canciones de artistas que pertenecieron a otras generaciones. "Uno dice: 'Wow, ¿cómo conocen esta música?'".



Desde su llegada a ‘Yo Me Llamo’, Amparo Grisales se ha convertido en una de las figuras más representativas del formato por su exigencia. A su lado llega en esta nueva temporada su dupla usual, César Escola. A ellos se suma en esta edición el cantante vallenato Elder Dayán Díaz, hijo del fallecido ícono de la música colombiana Diomedes Díaz, quien asumirá el reto de ocupar la silla que anteriormente estuvo en manos de Yeison Jiménez. El artista llega al concurso para aportar su conocimiento musical y acompañar la búsqueda del doble perfecto junto a dos de las figuras más emblemáticas de la competencia. El estreno de la undécima temporada de Yo Me Llamo llega este martes 21 de julio a las 8:00 de la noche a las pantallas de Caracol Televisión.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co