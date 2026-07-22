Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 22 de julio de 2026: números ganadores.

La expectativa de miles de hogares en todo el país se concentra una vez más en los resultados de la Lotería del Valle. Este miércoles 22 de julio de 2026 se juega el sorteo ordinario número 4858, una nueva oportunidad para que los apostadores cambien su realidad financiera y, de paso, sigan apoyando la salud pública de los colombianos.

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Como es habitual en el periodismo digital de servicio, en esta cobertura especial detallamos los resultados (en desarrollo) junto con todos los aspectos clave que debe conocer sobre el sorteo: su historia, funcionamiento, plan de premios y la guía de cobro en caso de resultar favorecido.

Resultados de la Lotería del Valle del 22 de julio

El escrutinio oficial se efectúa bajo la estricta vigilancia de delegados de la Gobernación del Valle y entes de control. Las balotas principales del sorteo comienzan a publicarse a partir de las 10:30 p.m.



Número ganador: 0164

0164 Serie: 152

¿Cuándo juega, en qué horarios y dónde ver los resultados en vivo?

La Lotería del Valle realiza su sorteo ordinario todos los miércoles por la noche, a partir de las 10:30 p.m. En caso de coincidir con un día festivo nacional, el evento se suele trasladar habitualmente para el jueves de esa misma semana.



La transmisión oficial en vivo y en directo se puede sintonizar por la señal de televisión del canal regional Telepacífico. Asimismo, los usuarios que prefieran las plataformas digitales pueden seguir la transmisión en tiempo real a través del perfil oficial de Facebook Live de la Lotería del Valle. Los resultados definitivos y consolidados quedan registrados minutos después en los portales oficiales de la Beneficencia del Valle.



¿Cómo se juega y cuánto se puede apostar?

Participar en este sorteo tradicional es sencillo. Consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos (del 000 al 399). Para adquirir las jugadas, los compradores cuentan con las siguientes modalidades:



Fracción individual: Tiene un valor de $6.000 pesos colombianos , lo que le da acceso al cobro de una parte proporcional de los premios.

Tiene un valor de , lo que le da acceso al cobro de una parte proporcional de los premios. Billete completo: Consta de tres fracciones y tiene un costo total de $18.000 pesos colombianos. Esta opción garantiza el cobro del 100% de la cifra que figure en el premio correspondiente.

La compra de los billetes puede hacerse de manera física con los loteros tradicionales de confianza, en los puntos de venta de la red Gane, o digitalmente mediante portales oficiales de apuestas en línea autorizados en Colombia.



Plan de premios

El plan de premios actual de la Lotería del Valle pone en juego una bolsa global que supera los $22.000 millones de pesos, distribuidos de la siguiente forma:



Premio Mayor: $9.000.000.000.

$9.000.000.000. Secos principales: Un espectacular seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres secos de $60 millones y un seco de $40 millones.

Un espectacular seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres secos de $60 millones y un seco de $40 millones. Secos menores: 25 premios secos de $30 millones cada uno.

25 premios secos de $30 millones cada uno. Aproximaciones: Pagos específicos si se acierta la última, dos últimas o tres últimas cifras del premio mayor (con o sin la serie ganadora), así como por coincidir con el número mayor completo en una serie diferente.

¿Cómo reclamar el premio?

Si su número y serie coinciden con alguno de los premios de este 15 de julio, preste atención a las directrices de cobro:



Premios de menor cuantía: Si el monto obtenido es inferior a los 20 o 30 millones de pesos, el cobro puede tramitarse con el distribuidor autorizado o el lotero de confianza.

Si el monto obtenido es inferior a los 20 o 30 millones de pesos, el cobro puede tramitarse con el distribuidor autorizado o el lotero de confianza. Premios mayores o secos altos: Deberá acudir de manera presencial a la sede de la Beneficencia del Valle del Cauca, ubicada en la Calle 9 # 4-50, Piso 10, en la ciudad de Cali .

Deberá acudir de manera presencial a la sede de la Beneficencia del Valle del Cauca, ubicada en la . Documentos exigidos: Es indispensable entregar el billete físico original en perfecto estado (sin tachaduras, enmendaduras ni roturas), acompañado de la copia de la cédula de ciudadanía y una certificación de cuenta bancaria.

Es indispensable entregar el en perfecto estado (sin tachaduras, enmendaduras ni roturas), acompañado de la copia de la cédula de ciudadanía y una certificación de cuenta bancaria. Descuentos fiscales: De acuerdo con el Estatuto Tributario del país, a todos los premios de lotería se les aplica una retención por ganancias ocasionales del 20% sobre el valor bruto del premio.

Recuerde que, según el marco legal, tiene un plazo máximo de 12 meses contados a partir del sorteo para reclamar el dinero.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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