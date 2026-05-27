Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy, miércoles 27 de mayo: números ganadores

Los sorteos de las principales loterías del país correspondientes al miércoles 27 de mayo de 2026 se realizan en la noche, como es habitual en Colombia. En esta jornada participaron la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el Baloto con su modalidad Revancha, todos bajo supervisión de entidades autorizadas.



Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales juega cada miércoles en la noche y su sistema se basa en un número de cuatro cifras y una serie que deben coincidir para obtener el premio mayor. Estos son los resultados de hoy:



Número ganador:

Serie:

El sorteo se realiza con transmisión oficial y el resultado se valida mediante acta, lo que permite confirmar la combinación ganadora antes de su publicación. Además del premio mayor, esta lotería entrega premios por aproximaciones, terminaciones y varios premios secos que hacen parte de su estructura de pagos.



Resultados Lotería del Valle

La Lotería del Valle también realiza su sorteo los miércoles en la noche, con un esquema que incluye número y serie. De acuerdo con los reportes del sorteo de esta noche, los resultados son:



Número ganador:

Serie:

Este juego es administrado por la Beneficencia del Valle y cuenta con diferentes niveles de premios que incluyen secos y aproximaciones. Los resultados oficiales se publican a través de los canales de la entidad, donde también se pueden consultar los listados completos de premios adicionales.



Resultados Lotería del Meta

La Lotería del Meta, conocida por sus sorteos de los miércoles, mantiene un formato similar al de otras loterías tradicionales en Colombia. Para el sorteo de esta noche, realizado el 13 de mayo, el resultado del premio mayor fue:



Número ganador:

Serie:

Este sorteo pone en juego un premio mayor definido y una serie de premios secundarios que incluyen diferentes montos y aproximaciones. La publicación de resultados se hace después de la validación del proceso por parte de los entes de control, lo que asegura que las cifras correspondan a lo ocurrido durante la extracción de balotas.



Resultados de Baloto y Revancha

El Baloto es un juego de tipo loto en el que los participantes deben acertar cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. Para el sorteo realizado el miércoles 13 de mayo de 2026, los resultados son:



Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores :

: Superbalota:

Los resultados se conocen en la noche, después de las 11:00 p. m., y se divulgan a través de la transmisión oficial y los canales autorizados. Además del premio principal, el Baloto entrega pagos a quienes logran acertar combinaciones parciales, lo que permite distribuir premios en diferentes categorías.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL