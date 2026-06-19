Resultados Lotería de Medellín del viernes 19 de junio de 2026: estos son los números ganadores

La Lotería de Medellín, consolidada como una de las instituciones de juegos de azar más tradicionales y respetadas del país, celebra este viernes 19 de junio de 2026 una nueva jornada en la que miles de ciudadanos buscan cambiar su destino financiero. Creada originalmente en 1945 por la Beneficencia de Antioquia, esta entidad tiene como propósito fundamental recaudar fondos para financiar proyectos sociales, educativos y de salud en el departamento. Su trayectoria la ha posicionado como una de las loterías más confiables y con mayor arraigo en el panorama nacional.



El sorteo de este viernes atrae la atención de apostadores de todos los rincones de Colombia, quienes depositan su esperanza en el premio mayor de 16.000 millones de pesos. Además del botín principal, la estructura de premios de la Lotería de Medellín ofrece diversas oportunidades a través de sus "secos", que se distribuyen de la siguiente manera: un seco de $1.000 millones, uno de $300 millones, uno de $100 millones, tres de $50 millones, cinco de $20 millones y veinticinco secos adicionales de $10 millones cada uno.



Resultados Lotería de Medellín del viernes 19 de junio de 2026

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

¿Cómo participar y dónde adquirir los billetes de la Lotería de Medellín?

Participar en este evento es un proceso sencillo. Cada jugador debe adquirir un billete compuesto por un número de cinco cifras y una serie respectiva. El costo actual por billete completo es de $21.000 pesos colombianos, el cual se divide en tres fracciones electrónicas o físicas, cada una con un valor de $7.000 pesos. Los interesados pueden comprar sus números en diversos puntos de venta autorizados, tales como agencias de lotería, supermercados, tiendas y kioscos en todo el territorio nacional. Asimismo, existe la opción de compra digital segura a través del portal oficial de la entidad o mediante plataformas aliadas como Lottired.net.

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En caso de resultar favorecido, el ganador debe seguir un protocolo específico según el monto obtenido. Si el premio es inferior a $5 millones, puede reclamarse directamente en cualquier agencia distribuidora autorizada. No obstante, si la cifra es superior a $5 millones, el ganador debe presentarse en las oficinas principales de la Lotería de Medellín con el billete original y su cédula de ciudadanía. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria tras diligenciar los formatos oficiales.

Es fundamental recordar que estos premios están sujetos a deducciones fiscales bajo la ley colombiana: un 17% destinado al sistema de salud y un 20% por ganancias ocasionales si el monto supera las 48 UVT. Según el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo para hacer efectivo su cobro.



Además del sorteo tradicional, la entidad promueve dinámicas como el "Raspa Ya", una modalidad instantánea que permite obtener beneficios económicos en el momento mismo de la compra del billete físico, reforzando así su compromiso con la innovación y el bienestar de sus apostadores.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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