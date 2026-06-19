Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, viernes 19 de junio de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche vuelve a jugarse este viernes 19 de junio de 2026. Los apostadores de diferentes regiones del país siguen atentos a una nueva extracción, en la que una combinación de cuatro cifras y la quinta balota podrían convertir a un participante en el próximo ganador.



Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, 19 de junio de 2026

Una vez se realice el sorteo oficial de las 10:30 p. m., estos serán los resultados correspondientes a la jornada:

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Número ganador de cuatro cifras: por definir

Quinta cifra: por definir

Los resultados oficiales son divulgados por los canales autorizados del operador, permitiendo a los jugadores verificar su apuesta con total transparencia.

¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El Sinuano Noche es un juego de suerte y azar en el que los participantes eligen una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999. El premio mayor se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden en que es anunciado durante el sorteo.



Además, existen otras modalidades de juego que permiten ganar con coincidencias parciales de tres, dos o una cifra, así como opciones asociadas a la quinta balota, dependiendo de la modalidad seleccionada por el jugador.



Modalidades de apuesta en El Sinuano

Los participantes pueden elegir entre diferentes alternativas:

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4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acertar la última cifra.

Quinta balota: modalidad que entrega premios adicionales según las condiciones del juego.

¿Cuánto cuesta jugar Sinuano Noche y cómo reclamar un premio?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 pesos colombianos y, según las condiciones del operador, pueden alcanzar valores superiores de acuerdo con la modalidad elegida.

Si resulta ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado. Para reclamar el premio, deberá presentar el comprobante de la apuesta y su documento de identidad vigente.

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En premios de mayor cuantía pueden exigirse requisitos adicionales, como el diligenciamiento de formularios de control establecidos por la normativa vigente o certificaciones bancarias, dependiendo del valor del premio.

Los operadores recomiendan consultar los resultados únicamente a través de medios oficiales y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.