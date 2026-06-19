Resultados Astro Luna, último sorteo hoy viernes, 19 de junio de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna vuelve a jugarse este viernes 19 de junio de 2026, una nueva oportunidad para que miles de colombianos pongan a prueba su suerte con una combinación de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco. Este tradicional sorteo nocturno continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en el país gracias a su dinámica y a la posibilidad de obtener premios en distintas modalidades.

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Resultados de Super Astro Luna hoy, 19 de junio de 2026

Una vez finalice la extracción oficial programada para la noche de este viernes, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:

Número ganador: 9281

Signo zodiacal: Acuario

Los resultados oficiales son divulgados por los canales autorizados del operador, donde los participantes pueden verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora certificada.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar en este sorteo, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y escoger uno de los 12 signos del zodiaco disponibles.



El premio principal se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal sorteado. También existen otras modalidades que reconocen coincidencias parciales, dependiendo de las condiciones establecidas por el operador del juego.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Super Astro Luna permite realizar apuestas desde los $500 pesos colombianos, lo que lo convierte en un juego accesible para distintos tipos de participantes. El valor de la apuesta puede variar según la modalidad elegida y el monto que cada jugador decida invertir.

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El sorteo de Super Astro Luna se realiza todos los días del año, incluyendo domingos y días festivos.

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Habitualmente, la extracción oficial se lleva a cabo sobre las 10:50 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos el horario puede adelantarse a las 8:30 p. m. Una vez finaliza el procedimiento, los resultados son publicados en los canales oficiales de consulta.

¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Luna?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validez.

Para reclamar el premio, el participante deberá presentar el comprobante de la apuesta y su documento de identidad vigente. Los premios de mayor cuantía pueden requerir trámites adicionales según la normativa vigente, incluyendo validaciones por parte del operador autorizado.

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente mediante medios oficiales y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.