Resultados Lotería de Medellín, Risaralda y Santander hoy, viernes 19 de junio de 2026

Este viernes 19 de junio de 2026 se realizan los sorteos de tres de las loterías más tradicionales y reconocidas de Colombia: Medellín, Santander y Risaralda. Miles de apostadores en todo el país siguen atentos a la revelación de los números ganadores con la esperanza de llevarse alguno de los millonarios premios que ofrecen estos juegos de azar.

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Resultados oficiales de las loterías hoy, 19 de junio de 2026

Una vez concluyan los sorteos oficiales de la jornada, estos serán los números ganadores de los premios mayores y sus respectivas series:

Lotería de Medellín

Número ganador: por definir

Serie: por definir

Lotería de Santander

Número ganador: por definir

Serie: por definir



Lotería de Risaralda

Número ganador: por definir

Serie: por definir

Los resultados oficiales son publicados por los operadores autorizados una vez finalizan los procesos de extracción y verificación correspondientes.



¿Cómo se juega la lotería tradicional en Colombia?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o fracción que contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente ambos elementos según el resultado oficial del sorteo.

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Además del premio principal, las loterías cuentan con premios secos y aproximaciones que permiten obtener ganancias al acertar combinaciones parciales establecidas en el plan de premios de cada operador.

Premios y valor de los billetes

Cada lotería cuenta con un plan de premios y un valor de boletería diferente:

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Lotería de Medellín: premio mayor de $16.000 millones. El billete completo tiene un valor aproximado de $21.000 y se divide en tres fracciones.

Lotería de Santander: premio mayor de $6.500 millones. El billete completo cuesta $18.000 y cada fracción tiene un valor de $6.000.

Lotería de Risaralda: premio mayor de $1.400 millones. El billete completo tiene un costo cercano a los $12.000 y se divide en fracciones de menor valor.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es indispensable conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones. Para reclamar el premio se debe presentar el documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos por la lotería correspondiente.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites directamente ante las oficinas de cada operador.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana vigente. Por ello, se recomienda consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales y conservar el billete hasta confirmar si fue favorecido.