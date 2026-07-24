Resultados Super Astro Luna último sorteo de hoy, viernes 24 de julio de 2026: números ganadores

Miles de colombianos aguardan la validación oficial del nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más representativos del país. Las autoridades del juego actualizan la combinación afortunada de esta jornada para que los apostadores verifiquen sus tiquetes en todo el territorio nacional.



Resultados Super Astro Luna último sorteo de hoy, viernes 24 de julio de 2026

A continuación, se presentan las cifras correspondientes al más reciente sorteo de la jornada:



Número ganador de cuatro cifras: 7301

7301 Signo zodiacal: Aries

¿Cómo funciona el juego de Super Astro Luna?

El sorteo de Super Astro Luna destaca en Colombia por ofrecer una mecánica que integra la elección de un número tradicional con la selección del zodiaco. Para efectuar una apuesta, el participante debe seleccionar una combinación numérica comprendida entre el 0000 y el 9999, acompañada por uno de los doce signos zodiacales. El plan de premios de este sorteo permite obtener retribuciones económicas mediante diversas modalidades de coincidencia:



Cuatro cifras más el signo zodiacal: Otorga el premio mayor del acumulado o del multiplicador según el valor apostado.

Otorga el premio mayor del acumulado o del multiplicador según el valor apostado. Tres cifras más el signo zodiacal: Genera un pago proporcional según las tablas fijadas por la administración del juego.

Genera un pago proporcional según las tablas fijadas por la administración del juego. Dos cifras más el signo zodiacal: Retribuye un monto menor ajustado a las condiciones reglamentarias del tiquete.

La tarifa mínima para adquirir un billete formal de apuesta inicia en 500 pesos colombianos, mientras que el tope máximo permitido por tiquete suele situarse en 10.000 pesos. El monto final del incentivo financiero estará determinado por la cantidad total invertida por el usuario. La programación para la transmisión de las balotas varía en función del día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m. a 10:50 p. m.

10:40 p. m. a 10:50 p. m. Sábados: 10:42 p. m. a 10:45 p. m.

10:42 p. m. a 10:45 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados se divulgan a través de los canales autorizados y las plataformas virtuales habilitadas por los concesionarios de la red de juegos. En caso de que su combinación resulte beneficiada, es imprescindible seguir los protocolos exigidos por la ley colombiana para garantizar el cobro seguro y transparente de la suma ganada. El usuario afortunado debe acercarse a los puntos autorizados de la red (como SuRed o SuperGiros) presentando los siguientes requerimientos legales:



Tiquete original de compra: Debe conservarse en perfecto estado de conservación, legible, sin tachaduras, borrones, enmendaduras o alteraciones físicas.

Debe conservarse en perfecto estado de conservación, legible, sin tachaduras, borrones, enmendaduras o alteraciones físicas. Documento de identidad vigente: Fotocopia de la cédula de ciudadanía (algunas entidades solicitan la ampliación al 150%).

Fotocopia de la cédula de ciudadanía (algunas entidades solicitan la ampliación al 150%). Formulario SIPLAFT: Para montos superiores a las escalas estipuladas, el ganador debe completar el formato de prevención de lavado de activos.

Plazo de caducidad: De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, los apostadores cuentan con un término de un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para efectuar la reclamación de sus premios. Transcurrido dicho tiempo sin cobro, los recursos se transfieren al sector salud del país. Las ganancias obtenidas a través de apuestas de suerte y azar en Colombia están sometidas al marco tributario determinado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Retención en la fuente (Ganancias Ocasionales): Se aplica una retención equivalente al 20% sobre los premios que superen el umbral fijado por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT).

Se aplica una retención equivalente al 20% sobre los premios que superen el umbral fijado por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT). Pagos de alta cuantía: Para sumas elevadas que superen determinados rangos en UVT, el desembolso no se realiza en efectivo directo en caja, sino mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia tras la validación de la identidad del poseedor del tiquete.

Adquirir tiquetes de Super Astro Luna únicamente en agencias autorizadas o portales digitales certificados garantiza que los premios sean respaldados institucionalmente. Todos los operadores formales en Colombia están auditados por Coljuegos, el órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Jugar legalmente previene el fraude, protege los derechos del consumidor y asegura que un porcentaje de la venta bruta se destine a la financiación de los servicios de salud pública que benefician a la población colombiana.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.