Resultados Caribeña Noche último sorteo de hoy, viernes 24 de julio de 2026: números ganadores

El sorteo habitual de la jornada de Caribeña Noche genera expectativas entre los miles de apostadores en las distintas regiones de Colombia que aguardan la revelación de la combinación ganadora. A continuación, se presentan los detalles del reporte oficial y las pautas clave para la validación y cobro de los tiquetes de apuesta.



Resultados Caribeña Noche último sorteo de hoy, viernes 24 de julio de 2026

Los ciudadanos que participaron en esta entrega del chance nocturno pueden verificar la secuencia registrada por las balotas autorizadas. Para comprobar las apuestas de cuatro cifras, tres cifras, dos cifras y la balota adicional, se disponen los datos en la siguiente lista de verificación:



Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Pendiente Tres últimas cifras: Pendiente

Pendiente Dos últimas cifras: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Para certificar si un boleto resulta favorecido, los apostadores deben contrastar los números impresos en su comprobante oficial impreso o virtual contra la secuencia anunciada por los distribuidores autorizados del juego.



¿Cómo funciona el chance de la Caribeña Noche?

La modalidad de apuesta conocida como Caribeña Noche se ha consolidado como una de las alternativas más recurrentes dentro del sector de los juegos de suerte y azar en el territorio nacional. La posibilidad de seleccionar combinaciones personalizadas de cuatro dígitos (comprendidas entre el 0000 y el 9999) junto con una quinta balota complementaria permite diversas modalidades de premiación según las cifras acertadas. En la dinámica del chance en Colombia, la estructura de premios varía de acuerdo con la precisión de la jugada realizada:



Directa de cuatro cifras: Otorga la mayor proporción de ganancia sobre el valor apostado cuando coinciden la totalidad de los dígitos en el orden exacto.

Otorga la mayor proporción de ganancia sobre el valor apostado cuando coinciden la totalidad de los dígitos en el orden exacto. Directa de tres cifras: Entrega incentivos económicos a quienes aciertan las tres últimas balotas extraídas durante el sorteo oficial.

Entrega incentivos económicos a quienes aciertan las tres últimas balotas extraídas durante el sorteo oficial. Combinadas y dos cifras: Otorgan recompensas proporcionales a las coincidencias obtenidas en las posiciones finales del boleto.

Otorgan recompensas proporcionales a las coincidencias obtenidas en las posiciones finales del boleto. Modalidad con la quinta cifra: Incrementa las posibilidades de ganar al incorporar la balota adicional del sistema de sorteos.

Procedimiento para el cobro de premios y retenciones de ley

En caso de resultar favorecido con alguno de los incentivos que entrega Caribeña Noche, el apostador debe seguir una serie de pasos institucionales para garantizar la entrega efectiva del dinero. Es fundamental conservar el tiquete original en perfecto estado de conservacion, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas, dado que este documento actúa como el único comprobante válido ante la red comercial legalmente constituida.

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Si el monto ganado supera los topes mínimos establecidos para la atención inmediata en puntos de venta directos, el ganador deberá dirigirse a las sedes principales de la distribuidora autorizada portando la siguiente documentación:



Tiquete original de la apuesta firmado en la parte posterior con los datos del titular.

Documento de identidad original y una copia legible por ambas caras.

Formulario de solicitud de cobro de premios debidamente diligenciado.

De acuerdo con la normativa tributaria vigente en el país determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las ganancias derivadas de los juegos de suerte y azar están sujetas al impuesto sobre ganancias ocasionales. Las apuestas cuyas sumas superen las 182 Unidades de Valor Tributario (UVT) tendrán una retención en la fuente que el operador descuenta automáticamente al momento de efectuar la liquidación del premio. Este recaudo fiscal es transferido directamente al Estado colombiano para la financiación de proyectos de inversión pública y la salud.

La regulación del sector de los juegos de azar en Colombia está a cargo de Coljuegos, el organismo descentralizado del Estado que velar por el cumplimiento de las normas de operación comercial y la transparencia en cada sorteo. Jugar en puntos oficiales aprobados garantiza que los recursos generados por la venta de chances sean destinados directamente al subsidio del sistema general de salud pública del país. Se recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir comprobantes en establecimientos no autorizados o a través de vendedores informales que no cuenten con las máquinas terminales conectadas al sistema central de apuestas. El uso del mercado legal asegura la transparencia en los procesos de extracción de balotas y protege al usuario ante cualquier reclamo o trámite de cobro de premios.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

