Lotería de Sinuano Noche del jueves 8 de octubre de 2026: resultado y números ganadores

El sorteo del Sinuano Noche del jueves 8 de octubre de 2026 establece su horario de realización a las 10:30 p. m. con la extracción de las balotas y la definición de las cifras de la jornada. Las personas que participan en esta opción de apuesta siguen la transmisión en línea para la revisión de las combinaciones en los puntos de venta.

La participación en el Sinuano Noche abarca opciones de juego desde un monto de 500 pesos hasta una cifra límite de 25.000 pesos por tiquete. Para el diligenciamiento de la jugada, el comprador selecciona cuatro números entre el cero y el nueve en el formulario de venta. La organización de la extracción permite la verificación de aciertos en categorías según la cantidad de cifras en la selección de la persona.

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El sorteo de la noche del 8 de octubre sucede a las jornadas de la semana en la programación del juego de chance. La adición de la balota número cinco en la extracción, medida que entró en funcionamiento en el año 2025, acompaña el resultado de cuatro cifras para la apertura de opciones de pago entre los participantes. La revisión de este número en adición constituye un paso entre los compradores para la comprobación de los formularios en los puntos del territorio.



Resultado del Sinuano Noche del 8 de octubre de 2026

El resultado del sorteo del Sinuano Noche del 8 de octubre de 2026 se publica tras la salida de las balotas en la transmisión de la noche:



Número del premio de cuatro cifras: 0542

Dos cifras del final: 42

Tres cifras del final: 542

Balota número cinco: 0

La comprobación de las cifras en el boleto permite la identificación de aciertos según la modalidad de la apuesta. En la categoría de cuatro cifras directo o superpleno, la persona requiere la coincidencia de los cuatro números en el orden de extracción. Para la modalidad de combinado de cuatro cifras, el pago se efectúa con la presencia de las cuatro cifras sin importar la posición. La opción de tres cifras directo exige el acierto de las tres cifras del final en la secuencia, mientras el combinado de tres cifras permite la coincidencia en cualquier ubicación. La modalidad de dos cifras o pata concentra el acierto en los dos números del cierre, y la modalidad de una cifra o uña otorga el pago con el número del final.



Requisitos de documentación para la reclamación de dinero en los puntos de venta

Para la reclamación de dinero de un boleto del Sinuano Noche, la persona con el tiquete del premio debe acudir a un punto de venta con los documentos de la empresa. El procedimiento exige la entrega del tiquete sin tachaduras, el documento de identidad y la fotocopia de la cédula de ciudadanía.



La entrega de montos por debajo del umbral de 48 UVT se realiza con la presentación de los documentos de identificación. Para los cobros entre 48 y 181 UVT, el trámite requiere además el diligenciamiento del formulario SIPLAFT en el punto de atención.



En los casos de ganancias por encima del valor de 182 UVT, la empresa solicita la entrega de una certificación del banco con expedición en un plazo de 30 días antes de la fecha del cobro. El cumplimiento de estas normas garantiza la transferencia de dinero a los compradores en las zonas del país

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.