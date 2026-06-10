Elecciones presidenciales Perú: Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos sobre Keiko Fujimori

El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori cuando se ha contado el 96,58 % de las actas de las elecciones presidenciales en Perú, en las que ya se comenzaron a incluir los votos emitidos en el extranjero.



Las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalaron que, cuando solo falta el 3,42 % del conteo, el líder del partido Juntos por el Perú tiene un 50,112 % de sufragios válidos, frente a un 49,888 % de la líder de Fuerza Popular.

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La diferencia de 0,224 % entre ambos candidatos, equivalente a 39.897 votos, se da porque Sánchez sumó, hasta el momento, 8.960.275 votos, contra 8.920.378 de Fujimori.

A pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista por segundo día consecutivo, los especialistas reiteran que la definición será muy ajustada e incluso que la votación proveniente del extranjero puede inclinar la balanza hacia Fujimori.



En ese sentido, la ONPE contabilizó hasta el momento el 98,165 % del voto emitido en el territorio peruano y el 40,5 % del que se hizo en el extranjero.



En este último, Fujimori recibe hasta el momento el 62,671 %, equivalentes a 76.140 votos, mientras que Sánchez tiene el 37,329 %, que implican 45.351 sufragios.

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Este martes, la Cancillería de Perú informó que desplegó una "rigurosa cadena de custodia" para el repliegue del material electoral procedente de 119 oficinas consulares en el exterior, que llegan a Lima bajo custodia del servicio diplomático.

La Cancillería confirmó, en ese sentido, que para este miércoles "se proyecta completar el repliegue con el material procedente de las últimas oficinas consulares" en el mundo.

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Mientras se mantiene la expectativa, el partido de Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como ganador a su candidato por un estrecho margen y anunció acciones "para defender el voto popular".

Fujimori, por su parte, declaró que tiene "mucha esperanza" en el voto emitido en el extranjero y en el de las actas con observaciones, que hasta el momento son 1.554, aunque insistió en que se debe esperar con prudencia la finalización del cómputo de votos.

A su turno, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar en el que instó a Perú a implementar un sistema de transmisión digital de actas que permita tener resultados preliminares de manera rápida.

El jefe de esa misión, el boliviano Víctor Rico, saludó que Fujimori y Sánchez hayan admitido la existencia de un resultado estrecho y que hayan anticipado que respetarán las cifras finales, pero lamentó que la demora dé pie a expectativas por ambas partes en función de sondeos y proyecciones de encuestadoras privadas.

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Por su parte, la misión electoral de la Unión Europea (UE) destacó el orden y la transparencia en la segunda vuelta presidencial en Perú, pero también criticó la lentitud en la proclamación de los resultados, así como la discriminación y racismo, que según la misión, recibió el partido izquierdista Juntos por el Perú durante la campaña.

La jefa de la misión electoral de la UE, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, instó a los peruanos a esperar con paciencia hasta que las autoridades electorales proclamen los resultados finales.

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A su turno, la Asociación Civil Transparencia reportó que la segunda vuelta presidencial se desarrolló en forma "ordenada y sin sobresaltos" y coincidió en pedir "mantener la calma y esperar los resultados oficiales" para conocer al candidato que ocupará la Presidencia de Perú en el período 2026-2031.

EFE