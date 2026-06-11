Nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero está a un paso de convertirse en ley en Colombia: ¿qué implica?

El Congreso de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero en Colombia. La iniciativa, respaldada por las plenarias de Senado y Cámara, busca actualizar las herramientas legales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y es considerado "un paso histórico para la seguridad jurídica, el control de las fronteras y la lucha real contra el contrabando en Colombia".

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La aprobación se produjo luego de varios meses de discusión técnica entre entidades del Gobierno, representantes del sector privado, gremios vinculados al comercio exterior y congresistas de distintas corrientes políticas. Según la Dian, el texto final fue construido mediante un proceso de concertación que incluyó decenas de mesas de trabajo y revisiones jurídicas.

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La nueva legislación surge además como respuesta a un requerimiento de la Corte Constitucional, que había establecido la necesidad de que el Congreso expidiera un marco legal actualizado para regular las sanciones aduaneras en el país.



¿Qué cambiaría con el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero?

De acuerdo con la información entregada por la Dian, la nueva norma busca proporcionar mayor claridad jurídica tanto para la administración tributaria como para los actores del comercio exterior. La entidad sostiene que estas medidas permitirán mantener la capacidad institucional para combatir prácticas asociadas al contrabando

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"Quiero agradecer a las plenarias, a las bancadas de Gobierno y de oposición y a todos aquellos que hicieron posible esta aprobación tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas trabajamos para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos del proyecto; más allá de los acercamientos técnicos, logramos la comprensión de que este es un propósito superior para el país", indicó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la Dian.

Uno de los argumentos centrales expuestos durante el trámite legislativo fue la necesidad de evitar un vacío jurídico que, según la Dian, habría limitado significativamente sus facultades de control. La entidad advirtió que, sin una nueva regulación, numerosos procesos relacionados con fiscalización aduanera podrían haber enfrentado dificultades para continuar su curso legal, tales como:



$190 mil millones en liquidaciones oficiales sin posibilidad de cobro.

en liquidaciones oficiales sin posibilidad de cobro. $800 mil millones en sanciones.

en sanciones. $211 mil millones en mercancías aprehendidas que hubiesen tenido que devolverse.

"El país evita un vacío jurídico en materia aduanera que habría dejado a la entidad sin la autoridad legal necesaria para controlar las fronteras y combatir el comercio ilícito, generando, además, una amenaza de grandes proporciones para las finanzas del Estado", se lee en un comunicado de prensa.



¿Qué sigue tras la aprobación en el Congreso?

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La aprobación del proyecto también tiene efectos sobre miles de expedientes que actualmente se encuentran en trámite ante la autoridad aduanera. Según datos entregados por la Dian, la nueva normativa garantiza la continuidad jurídica de más de 11.000 procesos fiscales aduaneros y cerca de 1.840 actuaciones oficiales cuyo valor conjunto supera los 3,2 billones de pesos.

Una vez superado el trámite legislativo en Senado y Cámara, el proyecto deberá pasar a sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República. Posteriormente, la normativa será publicada en el Diario Oficial, paso necesario para su entrada en vigencia. La Dian indicó que este procedimiento deberá completarse antes del 20 de junio, fecha establecida dentro de los plazos definidos para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas por la Corte Constitucional.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co