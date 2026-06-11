Resultados Caribeña Día hoy jueves 11 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Avanza el mes de junio y la expectativa entre los apostadores colombianos continúa creciendo. Este jueves 11 de junio de 2026, miles de personas en todo el país siguen de cerca una nueva edición de La Caribeña Día, uno de los sorteos más tradicionales y populares dentro del sistema de apuestas permanentes en Colombia.

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Los puntos autorizados y terminales de apuestas registran una alta participación de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios que ofrece este reconocido chance.

Número ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, jueves 11 de junio de 2026, es el siguiente:



Número ganador: por definir

por definir Quinta balota: por definir

(Nota: Este espacio se actualizará una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y el operador autorizado publique los resultados oficiales.)



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

El funcionamiento del juego destaca por su transparencia. Durante el sorteo, y bajo la supervisión de delegados de las autoridades de control, se activan cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9. La extracción aleatoria de una balota de cada urna conforma el número ganador de cuatro cifras.

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Además, se incluye la denominada "quinta balota", una cifra adicional utilizada para dinámicas promocionales y modalidades especiales definidas por los operadores autorizados.

A diferencia de las loterías tradicionales, el chance permite realizar apuestas con montos accesibles para todos los presupuestos:

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Mecánica: seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Valor mínimo: $500 pesos colombianos, más IVA.

$500 pesos colombianos, más IVA. Modalidades: directo, combinado, tres cifras, dos cifras ("pata") y una cifra ("uña").

Plan de premios

El esquema de pagos del chance en Colombia contempla:

Cuatro cifras (directo): paga $4.500 por cada peso apostado.

paga $4.500 por cada peso apostado. Tres cifras (directo): paga $400 por cada peso apostado.

paga $400 por cada peso apostado. Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

paga $50 por cada peso apostado. Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

El valor final dependerá de la modalidad elegida y del monto apostado por cada participante.

Guía legal para reclamar el premio

Si su apuesta resulta favorecida, es indispensable cumplir con los requisitos establecidos para el cobro:

Presentar el formulario de apuesta original.

Verificar que el tiquete no tenga tachaduras, enmendaduras, roturas o deterioro.

Presentar el documento de identidad original.

Para premios inferiores a 48 UVT, el cobro puede realizarse en puntos autorizados. Cuando el monto supera ese límite, el trámite debe adelantarse directamente ante el operador, incluyendo el diligenciamiento del formulario SIPLAFT y los requisitos exigidos por la normativa vigente.

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Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes por concepto de ganancias ocasionales.

Recomendaciones para los apostadores

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y conservar el comprobante de apuesta en un lugar seguro hasta verificar el resultado final.

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También aconsejan revisar cuidadosamente la información impresa en el tiquete antes de abandonar el punto de venta y evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que verificó la información disponible en fuentes oficiales.