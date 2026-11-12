Lotería del Quindío último sorteo de hoy, jueves 12 de noviembre: número ganador del premio mayor

La jornada de los juegos de suerte y azar en Colombia vuelve a centrar su atención en el Eje Cafetero. Como cada jueves, la Lotería del Quindío pone en circulación su emisión ordinaria con una bolsa global que sobrepasa los $9.600 millones de pesos en incentivos brutos, distribuidos para premiar tanto la exactitud total como diversas combinaciones parciales.



Premio Mayor ($2.000 millones): Acierto exacto de cuatro cifras y serie.

Acierto exacto de cuatro cifras y serie. Secos de alta cuantía: Un seco principal de $300 millones , dos secos de $200 millones y tres secos de $100 millones .

Un seco principal de , dos secos de y tres secos de . Secos complementarios y aproximaciones: Más de cuarenta premios secos menores entre $10 millones y $50 millones, sumados a las tablas de aproximación al mayor (mismo número sin serie, últimas cifras y combinaciones iniciales).

El funcionamiento comercial de este juego permite participar mediante dos modalidades adquiribles en agencias autorizadas, loteros físicos y plataformas digitales:



Billete completo: Tiene un costo de $12.000 pesos, consta de tres fracciones y habilita el cobro del 100 % del premio asignado. Fracción individual: Con un valor de $4.000 pesos, garantiza al comprador una tercera parte proporcional del monto obtenido.

Premio Mayor del 12 de noviembre de 2026

A continuación, se encuentra habilitada la casilla informativa para consignar la combinación principal tan pronto como los delegados de control gubernamental y la mesa técnica de la entidad oficialicen la extracción de balotas (programada para las 10:30 p. m.):



Combinación ganadora (4 cifras): [ POR CONFIRMAR ]

[ POR CONFIRMAR ] Serie asignada (3 dígitos): [ POR CONFIRMAR ]

[ POR CONFIRMAR ] Monto bruto del acumulado: $2.000.000.000 COP

(Nota editorial: La verificación definitiva requiere cotejar la tirilla física directamente contra el acta oficial expedida por la entidad).



Protocolo financiero y legal para cobrar un boleto premiado

El sistema de juegos territoriales en Colombia exige el cumplimiento estricto de las normas de seguridad documental y tributaria fijadas por Coljuegos para efectuar cualquier desembolso:



Liquidación de premios menores: Si la cifra ganada por aproximación o seco menor no supera el tope legal de retención en la fuente (182 UVT), el portador puede reclamar el efectivo directamente con su vendedor de confianza o en los puntos de la red distribuidora nacional.

Si la cifra ganada por aproximación o seco menor no supera el tope legal de retención en la fuente (182 UVT), el portador puede reclamar el efectivo directamente con su vendedor de confianza o en los puntos de la red distribuidora nacional. Desembolso de grandes cuantías: Para el Premio Mayor y los secos superiores, la gestión debe tramitarse directamente ante la sede administrativa de la Lotería del Quindío en Armenia. Es obligatorio conservar el título valor intacto, sin tachaduras ni alteraciones físicas, y diligenciar en el reverso el nombre completo, firma, número de identificación y datos de contacto.

Para el Premio Mayor y los secos superiores, la gestión debe tramitarse directamente ante la sede administrativa de la Lotería del Quindío en Armenia. Es obligatorio conservar el título valor intacto, sin tachaduras ni alteraciones físicas, y diligenciar en el reverso el nombre completo, firma, número de identificación y datos de contacto. Soportes documentales: El acreedor debe anexar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, copia reciente del Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria activa a su nombre, dado que los pagos elevados se realizan exclusivamente por transferencia electrónica.

El acreedor debe anexar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, copia reciente del Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria activa a su nombre, dado que los pagos elevados se realizan exclusivamente por transferencia electrónica. Retenciones aplicables: Sobre el valor bruto anunciado se aplican las deducciones establecidas en el Estatuto Tributario colombiano: un 20 % por concepto de Ganancia Ocasional y un 17 % adicional destinado por ley a financiar la red hospitalaria y los servicios de salud pública del departamento.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.