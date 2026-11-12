Resultados Sinuano Noche, último sorteo jueves 12 de noviembre de 2026: números ganadores

Este jueves, 12 de noviembre de 2026, se desarrolla una nueva edición del Sinuano Noche, uno de los chances más representativos del país. Los apostadores siguen de cerca las plataformas oficiales para conocer el número ganador de la jornada.



¿Qué número cayó en el Sinuano Noche este 12 de noviembre?

La expectativa entre los ciudadanos que participan en este tradicional juego de azar se mantiene alta durante la franja nocturna. El sorteo, supervisado por las autoridades competentes y difundido a través de los canales autorizados, define las cifras premiadas del día. A continuación se presentan los datos oficiales correspondientes al chance:



Número ganador : 8288

: 8288 Serie: 3

¿Cómo verificar los resultados oficiales y evitar fraudes?

Para garantizar la transparencia y la veracidad de la información, las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar exclusivamente los canales oficiales de comunicación, los boletines emitidos por la entidad operadora y las páginas web debidamente autorizadas. La proliferación de sitios web no oficiales y cadenas de desinformación en redes sociales hace necesario que los apostadores verifiquen los datos directamente en las fuentes legítimas antes de desechar o validar un tiquete de apuesta. Asimismo, el tiquete físico original se constituye como el único documento válido para cualquier reclamación posterior, por lo que se aconseja conservarlo en óptimas condiciones, evitando dobleces o exposición a sustancias que puedan deteriorar los códigos de barras y los números impresos.



¿Qué se debe hacer en caso de resultar ganador?

Los ciudadanos que acierten las cifras sorteadas en el Sinuano Noche deben seguir una serie de protocolos establecidos por la normatividad colombiana para hacer efectivo el cobro del premio. En primer lugar, es fundamental presentar el tiquete de juego original, legible y sin adulteraciones, acompañado del documento de identidad original y su respectiva fotocopia, ya sea cédula de ciudadanía o cédula de extranjería según corresponda. Dependiendo de la cuantía del premio obtenido, el proceso de pago puede realizarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red comercializadora o requerir el trámite en las oficinas principales. Los plazos para reclamar los premios están estipulados por la ley, por lo que se exhorta a los ganadores a realizar la gestión dentro de los tiempos establecidos para evitar la prescripción del derecho al cobro.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales en los juegos de azar

La legislación tributaria colombiana establece que los premios obtenidos en loterías, chances, apuestas deportivas y juegos de suerte y azar están sujetos a retenciones fiscales obligatorias. Específicamente, el impuesto a las ganancias ocasionales grava este tipo de ingresos con una tarifa establecida por el Estatuto Tributario, la cual es retenida directamente por el operador autorizado al momento de efectuar el pago del premio al apostador. Esta retención se aplica cuando el valor monetario del premio supera los límites mínimos exentos fijados por la normativa vigente para tal fin. Adicionalmente, se aplican los descuentos correspondientes al impuesto de estampillas o tasas departamentales según la jurisdicción donde se haya efectuado la apuesta, garantizando que todo el proceso financiero se desarrolle bajo los marcos legales establecidos.



La importancia de apostar de manera legal y consultar con Coljuegos

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra estrictamente regulado por la entidad estatal Coljuegos, organismo encargado de autorizar, administrar, vigilar y controlar la operación de los juegos de su competencia en todo el territorio nacional. Apostar en redes legales no solo garantiza la transparencia absoluta en los sorteos y el pago oportuno de los premios a los ganadores, sino que contribuye de manera directa al financiamiento de los recursos destinados a la salud pública en el país. Los fondos recaudados a través de las apuestas legales se transfieren de forma periódica al sistema de salud subsidiada y a los hospitales públicos, beneficiando a millones de colombianos. Por esta razón, las autoridades reitera el llamado a la ciudadanía para que evite el uso de redes de chance clandestinas o ilegales, las cuales operan al margen de la ley y ponen en riesgo el patrimonio de los apostadores, además de defraudar los recursos sociales de la nación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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