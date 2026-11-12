Resultados Lotería de Bogotá, último sorteo jueves 12 de noviembre de 2026: números ganadores

La Lotería de Bogotá jugará este jueves 12 de noviembre de 2026 su tradicional sorteo semanal, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de llevarse un multimillonario premio mayor. A continuación se detallan los aspectos clave de la jornada y las directrices normativas para los ganadores.



¿Qué número cayó en la Lotería de Bogotá?

El sorteo correspondiente a la fecha actual mantiene en expectativa a los apostadores de todo el país que buscan acertar las balotas oficiales. Los datos oficiales del sorteo se enuncian a continuación:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

¿Qué hacer en caso de ganar la Lotería de Bogotá?

Los ciudadanos que resulten beneficiados con el premio mayor o con alguna de las fracciones en juego deben seguir un riguroso protocolo de seguridad y validación ante las entidades competentes. Lo primero que se debe hacer es conservar el tiquete físico o digital en un lugar seguro, evitando cualquier tipo de daño, rotura o enmendadura que dificulte la lectura del código de barras o los números de serie.

Posteriormente, el ganador debe dirigirse a las oficinas autorizadas de la Lotería de Bogotá o a los distribuidores oficiales autorizados portando el documento de identidad original y una copia del mismo. Es indispensable diligenciar el formato oficial de cobro de premios dispuesto por la entidad administradora. El plazo establecido por la ley para reclamar el premio caduca una vez transcurrido el tiempo estipulado en las normas vigentes de juegos de suerte y azar, por lo que se recomienda iniciar el trámite con prontitud.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales

Todo premio obtenido a través de juegos de azar en Colombia está sujeto a las deducciones fiscales establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Entre las obligaciones tributarias aplicables figura la retención por ganancia ocasional, la cual se calcula directamente sobre el valor monetario del premio obtenido.

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La normativa fiscal vigente estipula que la entidad encargada de pagar el premio efectúa la retención en la fuente de manera directa antes de realizar la transferencia o entrega de los recursos al ciudadano. Asimismo, se aplican los gravámenes correspondientes a los impuestos municipales y departamentales establecidos para la operación de los juegos de suerte y azar en el territorio nacional.



Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades reiteran la importancia de adquirir los billetes y fracciones de la Lotería de Bogotá únicamente a través de los canales oficiales habilitados, tales como loteros trusted autorizados, puntos de venta de cadenas de chance legalizadas y plataformas digitales certificadas. Comprar en establecimientos legales garantiza la transparencia del sorteo y protege los recursos destinados a la salud pública de los colombianos.



La operación de este juego de azar se encuentra bajo la vigilancia y regulación de Coljuegos, entidad encargada de supervisar que los planes de premios se cumplan a cabalidad y que los derechos de los apostadores estén plenamente respaldados. Consultar los boletines oficiales a través de los canales institucionales previene la desinformación y evita caer en fraudes asociados a redes de comercialización ilegales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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