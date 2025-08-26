Marca de ropa muy querida en Colombia cerrará sus puertas pronto: ya inició liquidación

Una de las empresas de ropa más queridas en Colombia, especializada principalmente en moda y artículos de vestir para niños y niñas, anunció que cerrará sus puertas tras iniciar un proceso de liquidación judicial, establecido por la Ley 1116 de 2006.

Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades, la cual, a través del auto 2025-01-597129, anunció que la sociedad con domicilio en Barranquilla Akmios S.A.S, conocida comercialmente en centros comerciales y puntos de venta como EPK, se sometió al procedimiento previamente citado.

Esta marca de ropa era muy conocida por ofrecer, principalmente, ropa y accesorios para bebés y niños de hasta 14 años, adquiriendo gran fama en el país desde el año de su fundación, en 2005. "Akmios S.A.S. – EPK - sociedad fundada el año 2005, tenía como objeto la comercialización de prendas de vestir y accesorios, principalmente en la categoría infantil, gestión comercial que realizaba a través de establecimientos especializados en diferentes ciudades del país", dijo la Superintendencia de Sociedades en un reciente comunicado.



"La Superintendencia de Sociedades informa que, mediante auto de 2025-01-597129, la sociedad Akmios S.A.S., conocida comercialmente como EPK, con domicilio en la ciudad de Barranquilla, inició un proceso de liquidación judicial, conforme a lo establecido por la Ley 1116 de 2006", explicó la Supersociedades.



¿Cierre de tienda de ropa EPK en Colombia: por qué se sometió a liquidación?

EPK dio a conocer que esta decisión se tomó de manera unánime, pues les resultaba imposible superar sus dificultades financieras. Por lo anterior, la empresa dio a conocer que no iba a continuar con su proceso de reorganización y le pidió al juez del concurso la apertura del respectivo proceso de liquidación; este deberá adelantarse conforme con lo que se establece en la Ley 1116 de 2006.

"En este caso, la compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar sus esfuerzos por lograr la recuperación. La Superintendencia actuó con celeridad y ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial con el fin de salvaguardar el orden económico, proteger los activos de la empresa y permitir que los acreedores puedan recuperar, en la medida de lo posible, sus derechos", dijo el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

Los acreedores, entonces, deberán hacer la respectiva presentación de sus reclamadores ante el ente liquidador, el cual hará un inventario valorado de activos y la cuenta de los pasivos para la respectiva aprobación del juez del concurso.



Este era el estado financiero de tienda EPK en Colombia, antes de anunciar su liquidación y cierre

Los últimos estados financieros reportados con corte al 31 de diciembre de 2023 reportaban que Akmios S.A.S. tenía activos por $70.673 millones y pasivos por $174.304 millones, lo que reflejaba la delicada situación en la que se encontraba la empresa.

"La Superintendencia de Sociedades reafirma su compromiso con la protección de la protección del crédito y el tejido empresarial, garantizando procesos concursales técnicos, transparentes y eficaces que contribuyen al desarrollo económico y social del país", cierra el comunicado de dicho anuncio.

