Megaferia de empleo en Bogotá tendrá 18.000 vacantes y un espacio para mayores de 50 años

Conseguir trabajo después de los 50 años puede ser un reto para quienes buscan una nueva oportunidad laboral o quieren retomar su vida profesional. Por eso, durante la Megaferia de Empleo que se realizará el próximo 15 de octubre de 2026 en Corferias, habrá un espacio dirigido a esta población.

Se trata de ‘Talento +50’, una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca acercar a las personas mayores de 50 años a nuevas oportunidades de trabajo. Allí podrán recibir orientación para la búsqueda de empleo, fortalecer sus habilidades y conocer alternativas de formación gratuita para actualizar sus conocimientos.

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La iniciativa busca que la edad no sea una barrera para acceder al mercado laboral y que las empresas también tengan en cuenta la experiencia de quienes llevan años desempeñándose en diferentes áreas.



La feria tendrá 18.000 vacantes de empleo: ¿cómo prepararse?

La jornada no estará dirigida únicamente a las personas mayores de 50 años. En total, la Megaferia de Empleo ofrecerá más de 18.000 vacantes en diferentes sectores económicos, con oportunidades para quienes están buscando trabajo en Bogotá.

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Antes de asistir, es importante revisar las ofertas disponibles y conocer los perfiles que buscan las empresas participantes. Esto permite identificar las vacantes que se ajustan a la experiencia y los conocimientos de cada persona.

También se recomienda llevar la hoja de vida actualizada y tener claros los datos de contacto, la formación académica y la experiencia laboral. Así, los asistentes podrán presentar su perfil de manera organizada durante la jornada.

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¿Dónde inscribirse y cuáles son los puntos de atención en Bogotá?

Quienes estén interesados en participar pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para conocer las condiciones de inscripción y los detalles de la jornada.

Entre las opciones de atención se encuentra el canal oficial de WhatsApp de Empleo en Bogotá, desde el cual se puede consultar información sobre las oportunidades laborales y el proceso de registro.

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Además, las personas que necesiten orientación presencial pueden acudir a los siguientes puntos de atención en la ciudad:

Usaquén: calle 165 # 7-38.

Ciudad Bolívar: calle 68D bis A sur # 49F-70.

San Cristóbal: avenida Primero de Mayo # 01-40 sur.

Rafael Uribe Uribe: calle 32 sur # 23-62.

Kennedy: transversal 78K # 41A-04 sur.

Se recomienda verificar los horarios de atención y los requisitos antes de desplazarse a cualquiera de estos lugares.

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La experiencia laboral también cuenta

El espacio ‘Talento +50’ busca acercar a las personas mayores de 50 años a las ofertas de trabajo y a los procesos de formación que pueden ayudarlas a actualizar sus perfiles.

Para quienes llevan tiempo buscando empleo, estas jornadas son una oportunidad para conocer qué están solicitando las empresas y qué habilidades pueden fortalecer para responder a las necesidades del mercado laboral.

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La jornada reunirá ofertas de diferentes sectores y contará con un espacio específico para el talento senior, con el propósito de facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales en Bogotá.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO