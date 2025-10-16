Metro de Bogotá lanzó feria de empleo con más de 1.000 vacantes: cómo postularse

La Alcaldía Mayor de Bogotá realizará una nueva edición de la Megaferia de Empleo este viernes 17 de octubre, un evento que reunirá a más de 150 empresas con más de 15.000 vacantes disponibles para los ciudadanos de la capital. Entre las ofertas más destacadas se encuentran las vinculadas al proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, una de las obras de infraestructura más importantes del país, que busca incorporar nuevos trabajadores en diferentes áreas de operación y construcción.

La jornada, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo, se llevará a cabo en Corferias (Carrera 37 #24–67) desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. La entrada será gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través del sitio web oficial, donde los interesados podrán elegir la franja horaria que más se ajuste a su disponibilidad.



Más de 1.000 vacantes para trabajar en el Metro de Bogotá

Durante la Megaferia, el proyecto Metro de Bogotá abrirá más de 1.000 vacantes para mano de obra calificada y no calificada, dirigidas a hombres y mujeres interesados en sumarse al equipo que construye la primera línea del sistema férreo de la ciudad. La convocatoria incluye puestos como Auxiliar de Obra, Auxiliar de Tráfico y BOAL, con cerca de 300 plazas disponibles para cada uno, además de 100 vacantes para mano de obra calificada que contarán con entre dos y tres plazas por cargo. En general, las vacantes se dividen de esta manera:



Auxiliar de obra (300 vacantes)

Auxiliar de tráfico (300 vacantes)

BOAL (300 vacantes)

Mano de obra no calificada (100 vacantes, con 2 a 3 plazas)

El proceso de selección se realizará directamente en los módulos asignados a la empresa Metro de Bogotá S.A. y sus contratistas. Los aspirantes deberán llevar varias copias de su hoja de vida impresa y su documento de identidad. La entidad recordó que no se requieren intermediarios ni pagos para participar en la convocatoria, y que toda la información oficial se encuentra publicada en el Servicio Público de Empleo, plataforma autorizada para la recepción de hojas de vida y validación de perfiles.



Más de 150 empresas con vacantes en feria de empleo de Bogotá

Además del Metro de Bogotá, más de 150 empresas participarán en la Megaferia, representando sectores como comercio, servicios, salud, logística, tecnología, manufactura y construcción. Las vacantes estarán disponibles para perfiles de todos los niveles educativos: desde bachilleres hasta profesionales con experiencia específica en distintas áreas. Entre las oportunidades más demandadas se encuentran cargos como:



Auxiliares de enfermería

Enfermera jefe

Líder de enfermería

Coordinadora de procesos de enfermería

Profesional gestión tutelas salud

Profesional participación social

Profesional de cultura (psicólogo(a) de bienestar organizacional)

Médico(a) auditor hospitalario

Odontólogo(a) general

Técnico en salud oral (auxiliar de odontología)

Terapeuta ocupacional

Tecnólogo(a) de radiología

Visitador(a) médico

⁠Auxiliar de farmacia

Auxiliar de droguería y farmacia

Auxiliar servicios farmacéuticos

Regente de farmacia

Auxiliar de laboratorio clínico

Analista de desarrollo galénico

Analista de asuntos regulatorios

Coordinador(a) de asunto regulatorios

Las empresas participantes realizarán procesos de selección durante la jornada, y en algunos casos, los asistentes podrán avanzar a entrevistas o pruebas médicas directamente en el recinto ferial. Para facilitar la participación, la jornada estará organizada en cuatro franjas horarias:



De 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Los participantes deberán seleccionar una de estas franjas al momento de inscribirse en línea, un proceso de registro que incluye el diligenciamiento de un formulario y la visualización de un video informativo sobre el evento. Además de los procesos de reclutamiento, el evento contará con asesorías sobre elaboración de hojas de vida, presentación en entrevistas y orientación vocacional. También habrá módulos informativos de entidades distritales que ofrecerán servicios de apoyo para emprendedores y programas de capacitación gratuita.

La Secretaría de Desarrollo Económico recomienda a los interesados revisar previamente su hoja de vida, actualizar la información de contacto y llevar varias copias impresas para entregar directamente a las empresas. También sugiere llegar puntualmente al recinto ferial, ya que el ingreso se realizará por turnos, y consultar con antelación la lista de empresas participantes disponible en la página web de la feria. Asimismo, la entidad recordó que ninguna de las convocatorias promovidas por el Distrito requiere pagos o intermediarios, e hizo un llamado a desconfiar de quienes soliciten dinero para garantizar vacantes o acelerar procesos de selección.



