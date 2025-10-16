En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Metro de Bogotá lanzó feria de empleo con más de 1.000 vacantes: cómo postularse

Metro de Bogotá lanzó feria de empleo con más de 1.000 vacantes: cómo postularse

Las vacantes hacen parte de la Megaferia de Empleo del Distrito que se realizará este viernes 17 de octubre en Corferias, y que reunirá a más de 150 empresas con más de 15.000 ofertas laborales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de oct, 2025
Convocatoria laboral del Metro de Bogotá en la Megaferia de Empleo del Distrito
Convocatoria laboral del Metro de Bogotá en la Megaferia de Empleo del Distrito. -
Colprensa

