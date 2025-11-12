Millonarios premios de los extraordinarios de las loterías en Navidad: ¿dan más que el Baloto?

La temporada navideña llega con buenas noticias para quienes confían en la suerte. Como cada diciembre, las principales loterías del país preparan sus sorteos extraordinarios, una tradición que promete cambiar la vida de más de un jugador con premios que alcanzan cifras millonarias y obsequios especiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante esta época, miles de personas compran sus billetes con la esperanza de empezar el nuevo año con fortuna. Los sorteos extraordinarios son considerados los más esperados del año, ya que elevan el valor de los premios principales e incluyen bonificaciones adicionales y hasta premios como automóviles y aparatos electrónicos.

Aunque cada entidad maneja su propio plan de premios, todas coinciden en que diciembre es el mes de mayor expectativa y emoción para los apostadores. Hasta el momento solo las loterías de Boyacá, Cundinamarca Cruz Roja y Medellín han publicado las listas de millonarios obsequios que traerán los extraordinarios de Navidad.



Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas en Colombia, por ofrecer un premio mayor de $15 millones de pesos. Adicionalmente, se ha convertido una de las más importantes durante las celebraciones de diciembre. Durante la edición del año pasado sorteó más de 60 premios que fueron desde los $10 millones hasta los $2 mil millones de pesos.



Durante este año, la Lotería de Boyacá sorteará la 'Navidad Extraordinaria', que tendrá un premio mayor de $25 mil millones y será sorteado durante el 24 de diciembre de 2025, además de dos camionetas Land Cruiser prado TXL, marca Toyota, y la oportunidad de participar por una casa, bicimotos eléctricas, tablets, relojes inteligentes y billetes de recambio.



También tendrán un 'Raspa y Gana', los ganadores obtendrán premios como: parlantes, relojes inteligentes, recambios billete Navidad extramillonaria ($30.000), recambios billetes Boyacá ($20.000), recambios fracciones Boyacá ($5.000).

Publicidad

A continuación una lista de los super premios extra que estará sorteando la Lotería de Boyacá en Navidad 2025:

1 premio extra super navideño por $2 mil millones.

1 premio extra Fortuna por $700 millones.

1 premio extra Ilusión por $100 millones.

1premio extra Alegría por $300 millones.

2 premios extra Esperanza por $50 millones.

20 premios extra Optimismo por $20 millones.

44 premios Valentía por $10 millones.

Lotería de Cundinamarca y Lotería Cruz Roja

La Lotería de Cundinamarca prepara para este fin de año uno de los sorteos más tradicionales de la temporada navideña, junto a la Lotería de la Cruz Roja. Esta edición 2025 la asociación lanza el "Sorteo Extraordinario de Navidad", el juego tradicional que “siempre se agota”.

Publicidad

Además de su premio mayor valorado en $18 mil millones de pesos, esta lotería trae para los futuros ganadores un total de premios que suman más de $47 millones, premios secundarios que amplían las posibilidades de ganar, consolidándolo como uno de los sorteos más esperados por los colombianos.

“Este sorteo extraordinario es una gran noticia para la salud de los cundinamarqueses. El 22 de noviembre se jugarán $18 mil millones al premio mayor y más de $47 mil millones en premios secos. Invitamos a todos a buscar su lotero de confianza y vivir una Navidad diferente, con la posibilidad de ganar y aportar al bienestar del departamento”, expresó el Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey.

Premios del extraordinario navideño de la Lotería de Cundinamarca junto a la Lotería Cruz Roja:



1 seco de $1.000 millones

1 seco de $500 millones

2 secos de $200 millones

5 secos de $100 millones

4 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

10 secos de $10 millones

Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín, también ha anunciado el lanzamiento del Sorteo Extraordinario 0017, otro de los eventos de juego catalogado como más esperados del año. Este sorteo especial presenta un plan de premios superior a los habituales, con un acumulado total que asciende a $75.000 millones, consolidando la posición de la Lotería como la que ofrece los mayores pagos en el país.

El premio principal de la lotería de los paisas ofrece un premio mayor de $25 mil millones. El plan de premios principales también incluye:



1 seco de $2.000 millones.

3 secos de $500 millones.

2 secos de $100 millones.

3 secos de $50 millones.

5 secos de $20 millones.

20 secos de $10 millones.

Adicionalmente, el billete extraordinario, que tiene un valor de $30 mil pesos, incorpora el tradicional "Raspa Ya". Los premios inmediatos de esta modalidad incluyen bonos que van desde los $500 mil hasta $50 millones, junto con numerosas fracciones de recambio.

Publicidad

Los compradores también participan en un promocional especial. Al acertar el número anexo del sorteo con tres números adicionales de dos cifras, tienen la oportunidad de ganar un bono camioneta por un valor de $200 millones.

El sorteo se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 11:00 p.m. y podrá ser seguido en vivo a través de la transmisión de Teleantioquia y la página de Facebook Live de la Lotería. Los billetes se encuentran disponibles para su compra en todo el país con loteros de confianza y en línea.

Publicidad

Aunque Baloto mantiene un atractivo acumulado de $ 4.700 millones, de su acumulado progresivo, los sorteos extraordinarios de las loterías logran competir con fuerza con premios mayores de hasta $25.000 que prometen hacer millonario a un hogar colombiano durante la temporada de Navidad 2025.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL

