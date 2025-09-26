En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / MinTransporte apoyará con $12 millones a quienes quieran comprar taxis eléctricos en Colombia

MinTransporte apoyará con $12 millones a quienes quieran comprar taxis eléctricos en Colombia

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció en un encuentro nacional que el último trimestre del año tendrá estos recursos para la compra de vehículos eléctricos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de sept, 2025
MinTransporte entregará subsidio de $12.000 millones a estas personas que quieran comprar taxi
MinTransporte entregará subsidio de $12.000 millones para comprar taxi. -
MinTransporte/ Freepik

