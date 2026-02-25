Multa de más de $300 mil por tener este objeto de la moto en mal estado: la mayoría lo ignora

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito establece una serie de normas y requisitos que todos los vehículos deben cumplir para garantizar la seguridad en las vías. Aunque la mayoría de conductores se preocupa por el mantenimiento de frenos, llantas y sistemas de iluminación, hay un componente que suele pasar inadvertido y que busca proteger la vida tanto del conductor como de los demás actores viales, y es la placa, que debe estar principalmente en buen estado y visible.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Y es que aunque muchos conductores lo vean como un detalle menor, llevar la placa en mala posición o en condiciones que dificulten su lectura puede generar una sanción equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes. En Bogotá, pagar a tiempo esta multa puede reducir el valor, pero la infracción podría implicar además la inmovilización del vehículo.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Desde la entrada en vigencia de la Ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito estableció que la placa es un "documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual identifica externa y privativamente un vehículo", se lee en la ley. Su función permite a las autoridades ejercer control, garantizar la trazabilidad y aplicar medidas en casos de infracciones, evasión o delitos.



El error con la placa que muchos conductores cometen y termina en multa

Para motocicletas, motociclos y mototriciclos la ley dispone que deben portar "una sola placa reflectiva en el extremo trasero con base en las mismas características y seriado de las placas de los demás vehículos". Sin embargo, esa placa debe estar fija en posición visible y sin obstáculos. Cuando esta se instala inclinada, ladeada, doblada, cubierta parcialmente, dentro de la cabina o en un soporte que impida su lectura clara, se configura la infracción B.03., que incluye:



Portarla con suciedad que impida leer los caracteres.

Doblarla o modificar su ángulo para que no sea captada por cámaras.

Repintarla o retocarla.

Ubicarla en un lugar distinto al autorizado.

Cubrirla con accesorios, marcos o elementos decorativos.

En estos casos, la sanción corresponde a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes. Para 2026, en Bogotá, esta infracción tiene un valor aproximado de $337.400. Además, se aclara que si un vehículo sufre un accidente de tránsito y la placa se deteriora o se borra por el uso, el conductor o propietario no debe retocarla, sino que debe solicitar un duplicado de la placa. De igual manera, la Secretaría de Movilidad de Bogotá actualizó su lista de comparendos en función de las placas de los automóviles, quedando de la siguiente manera:



B03 (sin placas o sin el permiso vigente expedido por la autoridad de tránsito): $337.400

B04 (con placas adulteradas): $337.400

B05 (con una sola placa o sin el permiso vigente expedido por la autoridad de tránsito): $337.400

B06 (con placas falsas; en estos casos, los vehículos serán inmovilizados): $337.400

Ubicación obligatoria de la placa según el tipo de vehículo

La legislación establece diferencias claras de la ubicación de la placa según el tipo de vehículo:



Vehículos automotores (carros, camionetas, buses): deben portar dos placas iguales, una en la parte delantera y otra en la trasera.

Motocicletas: una sola placa reflectiva en el extremo posterior.

Remolques y semirremolques: una placa conforme a las características fijadas por el Ministerio de Transporte.

Vehículos de tracción animal, agrícolas y montacargas: placa reflectiva trasera como identificación.

También está prohibido instalar distintivos similares a placas o utilizar placas que imiten las de otros países en el lugar destinado a la oficial.



Consejos para mantener en buen estado su placa

Mantenga las placas limpias y visibles

Evite modificaciones, no las cubra, pinte ni modifique.

Inspeccione periódicamente las placas para asegurarse de que estén en buen estado y sean legibles.

Consulta de multas de tránsito en Bogotá

Para los residentes de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece una plataforma específica para la consulta y pago de multas de tránsito. Este sistema permite a los ciudadanos verificar sus infracciones y realizar pagos de manera eficiente. Este es el paso a paso:



ingrese a la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (www.movilidadbogota.gov.co).

En el menú principal, seleccione 'Consulta y pago de comparendos'.

Haga clic en el botón 'Consulte aquí comparendos, acuerdos de pago y embargos'.

A continuación, aparecerá otra ventana donde deberá indicar el tipo y número de su documento de identidad para listar acuerdos de pago, embargos y/o pago de comparaciones que tiene pendientes.

Finalmente, haga clic en consultar.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co