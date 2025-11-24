En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estado de salud de Miss Jamaica: Organización Miss Universo aclara condición médica tras accidente

Estado de salud de Miss Jamaica: Organización Miss Universo aclara condición médica tras accidente

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, participaba de un evento de Miss Universo 2025 cuando sufrió una caída. La médica y representante jamaiquina se encontraba en UCI tras el accidente.

Por: EFE
Actualizado: 24 de nov, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Estado de salud de Miss Jamaica: Organización Miss Universo aclara condición médica tras accidente
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, poco antes de sufrir aparatoso accidente.
Getty Images

