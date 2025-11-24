Estado de salud de Miss Jamaica: Organización Miss Universo aclara condición médica tras accidente

La Miss Jamaica, Gabrielle Henry, muestra signos de franca mejoría en el hospital, cinco días después de sufrir una caída durante la competición preliminar del certamen Miss Universo 2025, según informó este lunes 24 de noviembre el presidente del certamen de belleza, Raúl Rocha.

En Instagram, el empresario mexicano publicó un comunicado para "abordar las especulaciones recientes" sobre el estado de salud de Henry, de 29 años, quien cayó desde un metro de altura en un orificio del escenario, al término de su desfile en traje de gala, por lo que fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital.



¿Qué dijo el presidente de Miss Universo sobre el accidente de Miss Jamaica durante evento?

En el texto compartido por Raúl Rocha en redes sociales, dice que "durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta".



Rocha, que el miércoles pasado aseguró que la candidata no tenía huesos rotos, subrayó hoy que la organización Miss Universo (MUO, en inglés) "mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos" del estado de la aspirante, después de que el fin de semana se conociera que estaba bajo cuidados intensivos en Bangkok. "Estos (detalles) deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia o por la propia candidata", añadió.

Según el comunicado, la Organización Miss Universo "ha asumido al cien por ciento todos los gastos relacionados" con este incidente, incluyendo el alojamiento de la familia de Miss Jamaica en un hotel cerca del hospital, nuevas reservas de boletos de avión, servicios de transporte y "personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso". Henry, oftalmóloga de profesión, no participó en la gala final del Miss Universo celebrada el viernes, pues se ha mantenido bajo observación médica desde que sufrió la caída.

Del mismo modo, la representante de Albania, Flavia Harizaj, no participó en la gala final, sin que se conozcan detalles al respecto, lo que dejó el total de competidoras en 118. El número de participantes se vio reducido por las ausencias de Persia, Alemania y Níger, que notificaron su salida de la competición antes de noviembre por razones ajenas al certamen, y la retirada de Islandia, que abandonó la concentración en Tailandia alegando problemas de salud.

Denuncias de fraude en la elección de Miss Universo 2025

Esta edición del popular certamen de belleza estuvo cargada de polémicas, incluyendo una denuncia de supuesto fraude en la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora, una acusación que niega Rocha, quien amenazó hoy con emprender acciones legales contra medios de comunicación que han difundido informaciones que considera difamatorias. Sobre esto último, Rocha negó las acusaciones de fraude que han circulado y anunció acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido informaciones que considere difamatorias.

El mexicano publicó un comunicado en el que explica sus negocios con la petrolera estatal de su país, Pemex, un vínculo que ha alimentado las acusaciones de supuesto fraude en vista de que el padre de la nueva Miss Universo, Bernardo Bosch Hernández, forma parte de la directiva de la compañía energética.

Rocha aseguró que la firma Soluciones Gasíferas del Sur, de su propiedad, firmó en febrero de 2023 un contrato de 11 meses con Pemex por un valor cercano a los 40 millones de dólares, tras ganar una licitación convocada por el área de Exploración y Producción, en la que Bosch Hernández actuaba entonces como coordinador ejecutivo.

Como lo hizo la estatal en un comunicado, el mexicano negó cualquier relación actual con Pemex y dijo que adquirió el 50 % de la organización Miss Universo (MUO, en inglés) en enero de 2024, casi un año después de la firma del contrato con Pemex. La empresa, por su parte, dijo en un comunicado el domingo que "no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández (a través de redes sociales) se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo".

Además, Rocha dice que conoció a la familia Bosch en septiembre de 2025. "Por lo tanto, es completamente falso e imposible que exista una relación entre la adjudicación de este contrato y el triunfo de dicha concursante", coronada el viernes en Bangkok. "Lamentablemente, existen medios de comunicación que buscan generar polémica política y obtener beneficios de manera oportunista e individualista mediante la manipulación de la información, difundiendo datos inexactos para aprovecharse del éxito de la MUO"

