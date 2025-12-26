En vivo
ECONOMÍA
Nequi dará dinero a usuarios que sigan estos pasos desde su aplicación: cómo funciona

Quienes cumplan con los requisitos podrán recibir un incentivo económico de Nequi hasta el 27 de diciembre de 2025. Le contamos cómo hacerlo, paso a paso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de dic, 2025
Nequi entregará $100 mil a usuarios en junio
Usuarios de Nequi podrán recibir dinero por seguir estos pasos desde su celular. -
Freepik/ Getty Images/ Nequi

