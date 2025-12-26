Nequi dará dinero a usuarios que sigan estos pasos desde su aplicación: cómo funciona

Nequi anunció una nueva campaña informativa y de actualización de datos que estará vigente durante los últimos días de diciembre de 2025. La iniciativa, denominada "Actualiza tu Info y gana", busca que ciertos usuarios de la plataforma completen la información requerida en el módulo de Remesas dentro de la aplicación móvil. Como reconocimiento a esta acción, la entidad entregará un incentivo económico de $3.000 que será limitado a un número determinado de participantes.

La actividad se desarrollará desde el 22 de diciembre de 2025 a las 12:01 a. m. hasta el 27 de diciembre de 2025 a las 11:59 p. m., hora de Colombia. Durante este periodo, los usuarios que hayan recibido una invitación directa por parte de Nequi podrán ingresar a la app y revisar la sección de 'Remesas', donde encontrarán varios módulos de información que deben quedar completos y validados.



Los requisitos para participar en campaña de Nequi que da dinero

Según lo informado en los términos y condiciones, la campaña está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años que tengan una cuenta Nequi activa y que hayan sido notificadas previamente sobre la existencia de la actividad. No todos los usuarios de la plataforma participan automáticamente, ya que la invitación es uno de los requisitos indispensables para acceder al incentivo.

La mecánica de la campaña consiste en completar o actualizar cinco módulos específicos dentro de la sección de "Remesas". Estos apartados corresponden a datos personales básicos, información sobre el lugar de residencia, ocupación, manejo del dinero y el origen de los recursos. Cada uno de estos módulos debe quedar correctamente diligenciado y marcado con un indicador de validación dentro de la aplicación, lo que confirma que la información fue guardada de manera exitosa.



La selección de los ganadores no se realiza por sorteo. De acuerdo con lo establecido, se trata de una actividad basada en la habilidad y la rapidez de los participantes. Cada día de la campaña, los primeros 1.111 usuarios que completen todos los módulos requeridos recibirán el incentivo. En total, se entregarán 6.600 incentivos a lo largo de los seis días de vigencia de la iniciativa.



¿De cuánto es el incentivo económico que dará Nequi?

El valor del incentivo es de $3.000 pesos colombianos por persona y se abonará directamente al saldo disponible de la cuenta Nequi del participante ganador. El registro del abono aparecerá con el concepto "Actualizaste tu info". Nequi contará con un plazo máximo de 30 días hábiles después de finalizada la campaña para realizar la consignación correspondiente, según lo indicado.



La entidad aclaró que el abono del incentivo está sujeto a las condiciones normales de la cuenta del usuario. Esto significa que, en caso de existir embargos, deudas pendientes u otras restricciones legales, el valor podría verse afectado. Asimismo, Nequi realizará las retenciones o deducciones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.

Dentro de las condiciones de participación también se especifica que los usuarios deben proporcionar información veraz y completa. El suministro de datos falsos, incompletos o engañosos, así como cualquier intento de fraude o manipulación del proceso, será causal de descalificación inmediata. En estos casos, el participante perderá el derecho a recibir el incentivo y podría enfrentar acciones legales si sus actos afectan a terceros o a la organización.

Finalmente, la entidad recordó que el incentivo no es transferible, no puede ser cambiado por otro beneficio ni entregado en efectivo y que la responsabilidad de su uso recae exclusivamente en el usuario ganador.

