En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nequi sigue caído en la tarde de este lunes 15 de diciembre: vea los servicios que sí funcionan

Nequi sigue caído en la tarde de este lunes 15 de diciembre: vea los servicios que sí funcionan

Aunque algunos servicios permanecen habilitados, la aplicación de Nequi sigue registrando interrupciones para ingresar, enviar dinero y retirar efectivo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Nequi sigue caído en la tarde de este lunes 15 de diciembre: vea los servicios que sí funcionan
Nequi sigue caído en la tarde de este lunes 15 de diciembre: vea los servicios que sí funcionan. -
Nequi/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad