Nequi sigue caído en la tarde de este lunes 15 de diciembre: vea los servicios que sí funcionan.

El banco digital Nequi continúa con problemas técnicos este lunes 15 de diciembre, una situación que se ha mantenido desde la mañana y que, hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, seguía sin una solución completa. Usuarios reportan que no pueden ingresar a la aplicación, consultar saldos ni realizar transferencias, justo en una fecha clave de pagos y movimientos financieros.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de estado de servicios de Nequi, la plataforma presenta intermitencias generales. La entidad confirmó que el inconveniente no está relacionado con los dispositivos móviles de los usuarios, sino con fallas internas de la aplicación y de varios de sus servicios principales.



Las funciones de Nequi que siguen funcionando hoy

Pese a la caída, Nequi informó que algunas funciones siguen disponibles, lo que permite a los clientes realizar operaciones básicas mientras se normaliza el sistema. Según el reporte actualizado a las 12:46 del mediodía, estos son los servicios que sí están funcionando:



Pagos con la Tarjeta Nequi Visa, tanto física como virtual

Pagos por PSE

Recargas por PSE

Recargas en corresponsales Nequi

En contraste, la mayoría de las funciones más utilizadas por los usuarios continúan con interrupciones catalogadas como "mayores".

