Salario mínimo 2026 en Colombia: ¿cuánto subirían las pensiones y cuáles serán las más beneficiadas?

A pocos días de que se conozca en cuánto subirá el salario mínimo en Colombia para 2026, miles de pensionados se mantienen a la expectativa respecto a este valor, ya que puede ser determinante a la hora de fijar los incrementos de estas mesadas para aquellas personas que tienen su correspondiente derecho a disfrutar de la vejez tras haber cotizado las semanas laborales correspondientes y exigidas por la normativa nacional. Y es que, aunque principalmente este aumento beneficia directamente a los trabajadores, lo cierto es que la cifra de aumento puede resultar siendo clave para hacer otros cálculos, incluidos los relativos a la pensión mensual de muchos adultos mayores.

Esto se debe a que, para el caso de los pensionados que reciben mensualmente un salario mínimo, el incremento de sus respectivas mesadas se adapta directamente al correspondiente aumento del ingreso mínimo que se fije para el próximo año. En otras palabras, aquellos pensionados en Colombia que hoy reciban como mesada lo equivalente a un salario mínimo, para el próximo año tendrán un considerable aumento que corresponda al porcentaje de incremento que se fije en torno a este pago básico para los trabajadores. Por ejemplo, si un pensionado actualmente recibe $1.423.500 como ingreso mensual, y el aumento del salario mínimo se fija en un 10 por ciento, para el próximo año recibirá un total de 1.526.850 pesos.



¿Cuáles son los pensionados que no se verán tan beneficiados por el aumento del salario mínimo en Colombia?

Pero existe otro grupo de pensionados en Colombia al cual no le afecta de forma tan directa el aumento del salario mínimo anual. Este es el relativo al de los jubilados que reciben como mesada una cifra superior a este pago. Y es que, a diferencia de los mencionados anteriormente, estas personas no tienen un aumento anual que dependa directamente del porcentaje de incremento del mínimo, sino que se basa exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se presente durante el último mes del año inmediatamente anterior.

En otras palabras, aquel pensionado que recibe más de un salario mínimo mensual en Colombia tendrá un aumento correspondiente al porcentaje del IPC que se registre en diciembre de este 2025. Teniendo como referencia el IPC que se reportó en 2025 para el mes de noviembre, se estima que el incremento en la mesada de pensión para estas personas durante el año entrante sea cercano al 5 por ciento; es decir, que si por ejemplo un jubilado actualmente recibe un ingreso de 2.000.000 de pesos como pensión, el año entrante recibirá una suma de 2.100.000.



¿En cuánto podría quedar el salario mínimo para 2026?

Aunque lo más probable es que el incremento del salario mínimo para 2026 se fije por decreto presidencial, la mesa de concertación para el salario mínimo de 2026 ha presentado tres escenarios clave. El Gobierno Nacional ha manifestado su intención de aplicar un aumento de doble dígito; tomando como base un 10%, el salario básico alcanzaría los $1.565.850. Por su parte, los sectores sindicales elevan la apuesta al 16%, buscando que la remuneración llegue a $1.651.260. En contraste, los gremios empresariales apelan a la prudencia técnica con una propuesta del 7.2%, lo que situaría el sueldo en $1.525.992.



¿Y qué hay del auxilio de transporte 2026?

El valor del auxilio de transporte y conectividad para 2026 en Colombia está sujeto a la negociación del salario mínimo, ya que tradicionalmente ambos rubros aumentan en la misma proporción. Actualmente, se barajan tres escenarios principales: la intención del Gobierno, que apunta a un incremento del 10% (elevando el auxilio a $220.000); la postura de los sindicatos, que aspiran a un ajuste del 16% (situándolo en $232.000); y la visión del sector empresarial, que propone un aumento más conservador del 7.2%, lo que dejaría el subsidio en $214.400. La cifra definitiva dependerá de si se logra un acuerdo concertado o si el ajuste se realiza mediante decreto gubernamental.



