Nequi se separa de Bancolombia: entidad confirmó dónde se podrá seguir retirando dinero

A partir del 1 de septiembre de 2026, Nequi iniciará una nueva etapa empresarial al convertirse en una compañía de financiamiento independiente dentro del Grupo Cibest, conglomerado que anteriormente era conocido como Grupo Bancolombia. La información fue divulgada por Nequi al explicar los alcances de la separación corporativa. Según la compañía, la transformación corresponde a un proceso organizacional y administrativo que no modificará la experiencia diaria de los clientes ni el funcionamiento habitual de los servicios financieros disponibles en la aplicación.



Nequi confirmó dónde se podrá retirar dinero tras la separación de Bancolombia

Uno de los interrogantes más frecuentes entre los usuarios estaba relacionado con los retiros de efectivo. Frente a esta inquietud, Nequi confirmó que las personas podrán seguir retirando dinero sin costo en los cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Bancolombia, tal como ocurre actualmente. La entidad indicó que la separación corporativa no implica la eliminación de estos canales de atención. Por lo tanto, quienes utilizan la plataforma podrán continuar accediendo a efectivo mediante la misma red que han usado durante los últimos años, sin necesidad de realizar cambios en sus procedimientos habituales.

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Esta aclaración cobra relevancia porque el acceso a cajeros y corresponsales es uno de los servicios más consultados por los usuarios. Con el anuncio, Nequi busca dejar claro que el proceso de independencia no afectará la disponibilidad de los puntos físicos para retiros en todo el país.



¿Qué cambiará con Nequi desde septiembre de 2026?

Aunque la experiencia para los usuarios seguirá siendo la misma, sí habrá cambios a nivel corporativo. Desde septiembre, Nequi dejará de operar como una línea de negocio dentro de Bancolombia para convertirse oficialmente en Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. La nueva entidad continuará haciendo parte del Grupo Cibest. La empresa explicó que el proceso incluye la cesión de activos, pasivos y contratos relacionados con la operación de Nequi. Esta reorganización permitirá que la plataforma funcione como una entidad financiera independiente, manteniendo su vínculo con el mismo grupo empresarial al que pertenece actualmente. De acuerdo con lo informado por la compañía, el cambio busca consolidar una estructura propia para la operación de Nequi, que actualmente registra más de 27 millones de usuarios en Colombia.



Servicios de Nequi que seguirán funcionando sin cambios

Otro de los mensajes entregados por la entidad es que las funciones que hoy utilizan los clientes continuarán disponibles después de la separación. Esto incluye el envío y recepción de dinero entre usuarios, las recargas, los pagos a través de PSE, la solicitud de créditos y los canales de atención. Asimismo, la aplicación conservará su funcionamiento habitual. Los usuarios no tendrán que descargar una nueva plataforma ni crear cuentas diferentes para seguir utilizando los servicios financieros que actualmente ofrece Nequi. Según la información divulgada por la empresa, la experiencia dentro de la aplicación permanecerá igual después de que entre en vigencia la nueva estructura corporativa.

Con la entrada en operación como compañía de financiamiento, Nequi quedará bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto significa que la entidad contará con supervisión dentro del sistema financiero colombiano en su nueva etapa independiente. Además, la compañía informó que los depósitos de los usuarios continuarán protegidos mediante el seguro de depósito de Fogafín, mecanismo que respalda los recursos administrados por entidades vigiladas. La protección de los depósitos ha sido otro de los temas consultados tras conocerse la separación de Bancolombia. Por ello, Nequi reiteró que la reorganización empresarial no representa cambios en el manejo de los recursos depositados por los clientes.



Qué deben tener en cuenta los usuarios de Nequi

Junto al anuncio, la entidad también advirtió sobre posibles intentos de fraude aprovechando la transición corporativa. La compañía recordó que no solicitará claves, códigos de seguridad ni trámites especiales relacionados con la separación de Bancolombia. Nequi señaló que cualquier información oficial será comunicada a través de la aplicación, sus canales institucionales y medios autorizados. Por esta razón, recomendó a los usuarios verificar siempre el origen de los mensajes que reciban durante el proceso.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL