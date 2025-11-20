Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 20 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este jueves 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo correspondiente al chance El Dorado Mañana. La transmisión comenzará a las 11:00 a. m. a través de los canales oficiales en YouTube, bajo la supervisión de las plataformas autorizadas. Este sorteo hace parte del conjunto de juegos de azar regulados en Colombia y cuenta con la autorización de Coljuegos, entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.
Al concluir la extracción de las cifras, los resultados estarán disponibles para consulta en los medios oficiales y en los puntos habilitados por la red de distribución. Las personas que realizaron apuestas podrán verificar si la combinación registrada coincide con la seleccionada en el sorteo. Para ello, deberán seguir el procedimiento dispuesto por la entidad responsable, que incluye la revisión en los canales digitales y físicos autorizados.
El desarrollo del sorteo El Dorado Mañana se ajusta a los parámetros establecidos por la regulación vigente, lo que asegura transparencia en la selección de los números. La consulta posterior permite confirmar la validez de cada apuesta y determinar la existencia de premios conforme a las reglas del juego. De esta manera, los participantes cuentan con mecanismos claros para comprobar los resultados y gestionar el cobro en caso de acierto.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es 0889. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este jueves:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Dorado Mañana
|19 noviembre 2025
|0151-7
|Dorado Mañana
|18 noviembre 2025
|7430-1
|Dorado Mañana
|15 noviembre 2025
|2596-6
|Dorado Mañana
|14 noviembre 2025
|3296-8
|Dorado Mañana
|13 noviembre 2025
|1202-0
|Dorado Mañana
|12 noviembre 2025
|9315-1
|Dorado Mañana
|11 noviembre 2025
|2839-7
|Dorado Mañana
|10 noviembre 2025
|1697-8
|Dorado Mañana
|08 noviembre 2025
|5452-6
|Dorado Mañana
|07 noviembre 2025
|0638-8
|Dorado Mañana
|06 noviembre 2025
|7387-2
|Dorado Mañana
|05 noviembre 2025
|5605-0
|Dorado Mañana
|04 noviembre 2025
|7184-1
|Dorado Mañana
|01 noviembre 2025
|3486-1
|Dorado Mañana
|31 octubre 2025
|0900-4
|Dorado Mañana
|30 octubre 2025
|7052-6
|Dorado Mañana
|29 octubre 2025
|0109-2
|Dorado Mañana
|28 octubre 2025
|8026-2
El procedimiento para reclamar premios del chance El Dorado depende tanto del valor obtenido como del canal utilizado para realizar la apuesta. Cuando el monto ganado es igual o inferior a tres millones de pesos, el cobro puede efectuarse directamente en el establecimiento autorizado donde se registró la jugada, presentando el comprobante original en buen estado.
Para premios superiores a esa cifra, el trámite debe realizarse en las oficinas centrales de la entidad operadora. En este caso, se exige la presentación del tiquete legible junto con el documento de identidad, con el fin de validar la información y cumplir los lineamientos establecidos para el pago.
En apuestas realizadas por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el desembolso mediante transferencia electrónica. Para ello, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y aportar la documentación requerida. Es fundamental conservar el tiquete sin alteraciones, ya que constituye el único respaldo válido para reclamar el premio. Cabe destacar que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal vigente, lo que implica la aplicación de retenciones que pueden afectar el valor neto recibido
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL