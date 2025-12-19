En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 19 de diciembre: los números ganadores

Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 19 de diciembre: los números ganadores

El nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, forma parte del nuevo plan de premios que reparte un total de $42.000 millones. Consulte aquí EN VIVO los números ganadores del premio mayor.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 19 de diciembre: los números ganadores
Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 19 de diciembre. -
Getty Images/ Lotería de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad