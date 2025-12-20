Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: números ganadores

El Chontico Noche es uno de los chances con más participación suroccidente colombiano, es en el departamento del Valle del Cauca. Este sorteo se realiza a las 7 de la noche, de lunes a viernes, los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. La mecánica del juego es sencilla. Se realiza la extracción aleatoria de un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Este formato garantiza igualdad de condiciones, ya que cada número tiene la misma probabilidad de salir. Además, la estructura del sorteo asegura orden y claridad en todo el proceso, reforzando la confianza de quienes participan.

Resultado del Chontico Noche del 20 de diciembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada jornada del Chontico Noche se transmite en tiempo real, lo que permite a los participantes observar directamente el desarrollo del proceso. Para asegurar la integridad del sorteo, se implementan procedimientos de control que validan la legitimidad de cada extracción. Una vez finalizado, los resultados son divulgados por la entidad responsable, la Lotería del Valle del Cauca, y están disponibles para consulta a través de plataformas digitales oficiales y medios autorizados.



Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 8285 20 de Diciembre del 2025 7458 Chontico Noche 6400 19 de Diciembre del 2025 3500 Chontico Día 8284 19 de Diciembre del 2025 4446 Super Chontico Noche 6399 18 de Diciembre del 2025 7997 Chontico Noche 6398 18 de Diciembre del 2025 9611 Chontico Día 8283 18 de Diciembre del 2025 0956 Chontico Noche 6397 17 de Diciembre del 2025 3696 Chontico Día 8282 17 de Diciembre del 2025 7482 Chontico Noche 6396 16 de Diciembre del 2025 1230 Chontico Día 8281 16 de Diciembre del 2025 9146 Chontico Noche 6395 15 de Diciembre del 2025 6742 Chontico Día 2591 13 de Diciembre del 2025 2080 Chontico Noche 6394 14 de Diciembre del 2025 4490 Chontico Día 8279 14 de Diciembre del 2025 9220 Chontico Noche 6393 13 de Diciembre del 2025 7657 Chontico Día 8278 13 de Diciembre del 2025 1839 Chontico Noche 6392 12 de Diciembre del 2025 2055 Chontico Día 8277 12 de Diciembre del 2025 8357 Super Chontico Noche 6391 11 de Diciembre del 2025 4739 Chontico Noche 6390 11 de Diciembre del 2025 3798 Chontico Día 8276 11 de Diciembre del 2025 3023 Chontico Noche 6389 10 de Diciembre del 2025 2479 Chontico Día 8275 10 de Diciembre del 2025 0026 Chontico Noche 6388 09 de Diciembre del 2025 6686 Chontico Día 8274 09 de Diciembre del 2025 2083 Chontico Noche 6387 08 de Diciembre del 2025 0662 Chontico Día 8273 08 de Diciembre del 2025 6819 Chontico Noche 6386 07 de Diciembre del 2025 9570 Chontico Día 8272 07 de Diciembre del 2025 9962 Chontico Noche 6385 06 de Diciembre del 2025 1308 Chontico Día 8271 06 de Diciembre del 2025 0321 Chontico Noche 6384 05 de Diciembre del 2025 0997 Chontico Día 8270 05 de Diciembre del 2025 9560 Super Chontico Noche 6383 04 de Diciembre del 2025 4222 Chontico Noche 6382 04 de Diciembre del 2025 3263 Chontico Día 8269 04 de Diciembre del 2025 9598 Chontico Noche 6381 03 de Diciembre del 2025 5636

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL