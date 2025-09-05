Nestlé lanzó feria de empleo en Colombia con más de 7.000 vacantes disponibles: link para aplicar

Nestlé llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre la Feria Laboral Virtual 2025, un evento gratuito y en línea que reunirá a más de 110 compañías de la región con el fin de presentar cerca de 7.000 oportunidades laborales. El evento estará dirigido principalmente a personas entre los 18 y 30 años, aunque algunas vacantes de empleo estarán abiertas a postulantes de mayor edad.

El evento se desarrollará de manera totalmente virtual, lo que permite la participación de jóvenes de diferentes países sin necesidad de desplazamientos. Los países con acceso a las ofertas laborales son Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela. Según los organizadores, la feria contará con la participación de más de 110 empresas de distintos sectores productivos y pondrá a disposición alrededor de 7.000 oportunidades laborales, que incluye actividades de orientación y formación en temas relacionados con la búsqueda de empleo.



¿Cómo participar en feria de empleo de Nestlé?

La inscripción a la feria es gratuita y se realiza a través del portal oficial www.creadoresdelcambionestle.com. Los interesados deben diligenciar un formulario con datos personales, entre ellos:



Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Número de identificación.

País de nacimiento.

Número de celular.

Nivel educativo (bachillerato, técnico o profesional).

Condición laboral actual (empleado o desempleado).

Adicionalmente, será necesario aceptar el tratamiento de datos personales y registrar una hoja de vida actualizada. Los organizadores sugieren que cada participante ajuste su currículum de acuerdo con los perfiles de las vacantes a las que desea postularse. Un aspecto importante es la vinculación con la red social LinkedIn, que servirá como base para las postulaciones y el seguimiento de los procesos de selección.



¿Cuáles son las vacantes de empleo en Nestlé?

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, las áreas con mayor demanda en la feria incluyen:



Administración y gestión empresarial.

Finanzas y contabilidad.

Ventas y servicio al cliente.

Logística y transporte.

Marketing y comunicación digital.

Procesamiento y manipulación de alimentos.

La diversidad de sectores permite que se abran posibilidades para distintos niveles educativos y trayectorias laborales, ya sea cargos operativos, técnicos o posiciones administrativas y profesionales. Según indicó la compañía, la feria busca integrar una oferta amplia que responda a los intereses de jóvenes y adultos que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Entre las compañías que confirmaron su participación en la feria se encuentran varias de las principales firmas que operan en el mercado colombiano y latinoamericano. Algunas de ellas son:



Bancolombia.

Ecopetrol.

Postobón.

Jerónimo Martins (Tiendas Ara).

Davivienda.

Grupo Bolívar.

Arcos Dorados (McDonald’s).

Frisby.

Manpower Group.

Tiendas D1.

Compensar.

Estas organizaciones provienen de sectores como servicios financieros, hidrocarburos, alimentos, comercio minorista, banca, logística y consultoría en talento humano, lo que amplía las opciones para quienes buscan vinculación en diferentes campos. La feria también incluye actividades de formación complementaria orientadas a fortalecer las competencias de los participantes. Entre los espacios programados están charlas sobre elaboración de hoja de vida, preparación para entrevistas de trabajo y actualización en tendencias laborales.



Requisitos para aplicar a feria de empleo de Nestlé

El reglamento del evento establece que podrán participar personas mayores de 18 años y menores de 30. No obstante, algunas vacantes estarán abiertas a candidatos que superen ese rango de edad. Interesados deben tener en cuenta que el registro en el portal es obligatorio y cada espacio con cupos limitados se asignará por orden de inscripción. La feria es de carácter gratuito y no garantiza la vinculación laboral de los participantes.

El registro implica la autorización para el tratamiento de información personal por parte de Nestlé de Colombia S.A. y sus filiales en la región. Los datos podrán ser utilizados para fines de operación de la feria, comunicación de actividades de mercadeo, invitaciones a eventos y envío de información comercial. Y cada país tendrá habilitados canales específicos para que los titulares de la información puedan ejercer sus derechos de consulta, actualización, rectificación o supresión de sus datos.



