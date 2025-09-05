Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
ESMERALDA FERRER
METRO DE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Nestlé lanzó feria de empleo en Colombia con más de 7.000 vacantes disponibles: link para aplicar

Nestlé lanzó feria de empleo en Colombia con más de 7.000 vacantes disponibles: link para aplicar

La feria laboral virtual de Nestlé estará abierta del 5 al 7 de septiembre y permitirá que personas entre 18 y 30 años se registren en línea. Vea cómo postularse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:05 p. m.
Comparta en:
Ofertas de empleo Nestlé
Feria laboral virtual Nestlé 2025 en Colombia: más de 7.000 vacantes disponibles. -
Freepik/ Nestlé