ECONOMÍA  / ¿Cómo serán los descansos en Navidad y Año Nuevo con la reforma laboral? Recargos, jornadas y más

¿Cómo serán los descansos en Navidad y Año Nuevo con la reforma laboral? Recargos, jornadas y más

Una vez entre en vigencia la reforma laboral, también habrá cambios para los contratos a término fijo, pues ningún trabajador podrá estar vinculado así por más de cuatro años consecutivos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de oct, 2025
Nueva reforma laboral: cómo serán los descansos en Navidad y Año Nuevo en Colombia
Nueva reforma laboral: cómo serán los descansos en Navidad y Año Nuevo en Colombia -
Getty Images

